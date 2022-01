Grecia reporta un récord de altas infecciones diarias por COVID-19

Grecia registró 5.449 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, dijeron las autoridades el lunes, la cifra más alta en un solo día desde que comenzó la pandemia a principios del año pasado.

De acuerdo a los últimos reportes, otras 52 personas murieron de COVID-19 durante el último día, lo que eleva el total a 15.990 entre 747.595 casos de COVID-19.

Grecia ha reportado muchos contagios

#Internacionales | Grecia registró un nuevo récord de contagios de COVID-19, con 35,580 casos en las últimas 24 horas.



Además, se reportaron 72 decesos por causas relacionadas a la enfermedad. Con esto, el país totaliza 10,170,293 infecciones y 20,708 muertes. pic.twitter.com/YOjfGu2LX7 — Última Hora (@ultimahsv) December 31, 2021

Giannis Oikonomou, un portavoz del gobierno, dijo que estaba "presionando" para aumentar el número de vacunas, que se han estado moviendo a un ritmo más lento de lo anticipado por las autoridades.

“Aún no hemos terminado con COVID. Mientras haya personas no vacunadas, el virus encuentra un terreno adecuado para propagarse ”, dijo Oikonomou en una rueda de prensa periódica el lunes. Mencionaron que lamentaban la pérdida de vidas humanas debido a la falta de vacunación, y esto no puede ni debe continuar dijeron los funcionarios.

����#GRECIA | La música está prohibido en bares y restaurantes con el fin de frenar la propagación de covid-19.



Se cancelaron los actos públicos de Nochevieja.



��AFP pic.twitter.com/E8m0UTem9x — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) December 30, 2021

Alrededor del 60,5 por ciento de los griegos están vacunados contra COVID-19, menos que el promedio de la Unión Europea de 64,7 por ciento, según los últimos datos disponibles.

Alertan a la población de los contagios

Cabe recordar, que el pasado mes de diciembre Grecia registró su segundo número más alto de muertes desde el inicio de la pandemia de coronavirus con 130 muertes, dijeron el martes funcionarios de salud. El número de muertes ha aumentado a 19.475 desde el inicio de la pandemia.

También se registraron otros 5.736 casos en las últimas 24 horas, según la Organización Nacional de Salud Pública. La nación registró su anterior número más alto de muertes con 134 muertes el 3 de mayo de 2020.

