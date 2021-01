Gran PAGO de bitcoins a activistas de derecha antes de ataques al Capitolio

El 8 de diciembre, un mes antes de los disturbios y ataques al Capitolio, alguien realizó una transferencia simultánea de 28.15 bitcoins, con un valor de más de 500,000 dólares en ese momento, a 22 billeteras virtuales diferentes, la mayoría de ellas pertenecientes a destacadas organizaciones y personalidades de derecha.

Ahora, los investigadores de criptomonedas creen haber identificado quién hizo la transferencia y sospechan que tenía la intención de reforzar esas causas de extrema derecha. La policía de Estados Unidos está investigando si las donaciones estaban relacionadas con el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Pago se realizó un mes antes del ataque al Capitolio

Si bien la motivación es difícil de probar, la transferencia se produjo solo un mes antes del violento motín en el Capitolio, que tuvo lugar después de que el presidente Donald Trump invitó a sus seguidores a "caminar por la avenida Pennsylvania" y "recuperar nuestro país" tal cómo informamos en La Verdad Noticias anteriormente.

Los ataques al Capitolio fueron atribuidos a Donald Trump

Figuras y sitios web de derecha, incluidos VDARE, el Daily Stormer y Nick Fuentes, recibieron generosas donaciones de una cuenta de bitcoin vinculada a un intercambio de criptomonedas francés, según una investigación realizada por la empresa de software Chainalysis, que mantiene un repositorio de información sobre los intercambios públicos de criptomonedas y cuyas herramientas ayudan en las investigaciones del gobierno, las fuerzas del orden y el sector privado. Chainalysis investigó las donaciones después de que Yahoo News compartiera los puntos de datos sobre la transacción.

Según una fuente familiarizada con el asunto, la transacción sospechosa del 8 de diciembre, junto con una serie de otras piezas de inteligencia, ha llevado a las agencias policiales y de inteligencia en los últimos días a investigar activamente las fuentes de financiación de las personas que participaron en la operación de los disturbios del Capitolio, así como sus redes.

El gobierno espera prevenir futuros ataques, pero también descubrir la posible participación extranjera o el apoyo a las actividades de la derecha, dijo la fuente.

Durante una conferencia de prensa el martes sobre la investigación de los disturbios en el Capitolio, el fiscal federal interino Michael Sherwin dijo que "el alcance y la escala de esta investigación en estos casos no tienen precedentes". En este momento, agregó Sherwin, los fiscales están tratando el asunto como una "investigación significativa de contraterrorismo o contrainteligencia" que implica profundizar en "dinero, registros de viajes, disposición, movimiento, registros de comunicación".

Una de las formas en que los grupos extremistas han ganado dinero en los últimos años es en línea a través de la criptomoneda y el crowdfunding. Bitcoin, que fue lanzado anónimamente en línea en 2009 como software de código abierto, existe solo virtualmente. No utiliza un banco central o administrador para desembolsar fondos, ni ningún gobierno los controla o distribuye.

Activistas de derecha podrían haber recibido pagos por ataque al capitolio

Si bien el valor de bitcoin ha fluctuado en los últimos años, y continúa haciéndolo, ganó popularidad en la corriente principal alrededor de 2017, el mismo año en que la prominente figura de la derecha alternativa Richard Spencer tuiteó: "Bitcoin es la moneda de la derecha alternativa".

Grupos de extrema derecha "fans" de los bitcoin

Una investigación del Washington Post de 2017 exploró cómo los grupos de extrema derecha se volvieron aún más agresivos hacia bitcoin luego de la letal manifestación de agosto de 2017 "Unite the Right" en Charlottesville, Virginia. La historia citó una investigación de la organización sin fines de lucro Southern Poverty Law Center que identificó una gran donación de bitcoin a Andrew Anglin, editor del Daily Stormer, un destacado sitio web neonazi que acepta donaciones de bitcoins. En ese momento, la donación valía alrededor de 60,000 dólares.

Una "nueva experiencia en mensajería y reclutamiento en línea, junto con el hecho de que los grupos extremistas modernos son generalmente jóvenes y conocedores de lo digital, significa que estas organizaciones e individuos han alterado fundamentalmente la forma en que los extremistas recaudan dinero", escribió Alex Newhouse, analista de datos en el Instituto de Estudios Internacionales Middlebury en Monterey, en un informe de 2019 que exploró los vínculos entre los supremacistas blancos y la moneda digital.

Algunos grupos o sitios prominentes de derecha exhiben sus billeteras bitcoin de manera prominente, señaló el informe. "La falta de regulación sobre Bitcoin ha impulsado su adopción por parte de los supremacistas blancos", dijo.

Los disturbios en el Capitolio dejaron 5 personas muertas

Si bien la criptomoneda ha sido utilizada por grupos extremistas y delincuentes para recaudar fondos mientras protegen sus identidades, bitcoin es seudónimo en lugar de anónimo. Las direcciones de las billeteras de Bitcoin son permanentes y el libro mayor digital de transacciones, llamado blockchain, es público y no se puede cambiar.

Eso significa que si las personas identifican sus direcciones de billetera bitcoin, como hacen muchos grupos de derecha para recaudar fondos, se pueden rastrear las transacciones, que es lo que permitió a Chainalysis descubrir información sobre el origen de las grandes donaciones de diciembre.

¿De dónde salió el pago de bitcoins antes del ataque al Capitolio?

La fuente de financiación, según una investigación realizada por Chainanalysis, parece ser un programador informático con sede en Francia que creó una cuenta en 2013, y que mantuvo un blog personal, que no se actualizó entre 2014 y el 9 de diciembre de 2020 día después de las "donaciones".

Autoridades ya han detenido a más de 100 personas por los ataques al Capitolio

Los investigadores de Chainalysis descubrieron una publicación de blog del usuario de bitcoin que se lee como una aparente nota de suicidio, que lega su dinero a "ciertas causas y personas" a la luz de lo que describe como "el declive de la civilización occidental", aunque los investigadores no pudieron confirmar que el usuario de hecho estaba muerto.

Chainalysis se negó a publicar el nombre del usuario, citando preocupaciones de privacidad debido a la incapacidad de confirmar de manera concluyente su muerte y por preocupaciones sobre las investigaciones policiales en curso. Un correo electrónico al aparente donante francés no recibió respuesta de inmediato.

Los investigadores de Chainalysis se basaron en información abiertamente disponible, o transacciones públicas de bitcoins, para investigar y trazar la gran transacción.

El donante original se registró en NameID, un servicio de Internet que permite a los usuarios de bitcoin vincular su seudónimo en línea o dirección de correo electrónico con su perfil de bitcoin, información que incluyó el donante original. Los investigadores rastrearon esa dirección de correo electrónico en el blog y en varias publicaciones del foro de criptomonedas que se remontan a 2013.

¿Quienes recibieron el pago de Bitcoins?

Según su investigación, Fuentes, un popular comentarista de derecha que fue suspendido de YouTube el invierno pasado por violar sus políticas sobre el discurso de odio, recibió la mayor parte de los fondos el 8 de diciembre: alrededor de 250.000 dólares en bitcoins. El Daily Stormer y el sitio web antiinmigración VDARE se encontraban entre los otros destinatarios.

Yahoo News se comunicó con los destinatarios mencionados en este artículo para confirmar si habían recibido los fondos, qué información tenían sobre el donante y qué planeaban hacer con los fondos. Ninguno devolvió una solicitud de comentarios, aunque Fuentes tuiteó un gesto obsceno, nombrando a varios periodistas, incluido este reportero, poco después de que se envió la investigación.

Si bien el sitio web Daily Stormer solicita abiertamente donaciones de criptomonedas, también incluye un descargo de responsabilidad que dice que se "opone a la violencia" y que "cualquier persona que sugiera o promueva la violencia en la sección de comentarios será inmediatamente prohibida".

Si bien no hay evidencia de que Fuentes participó directamente en los disturbios del Capitolio, algo que hasta ahora ha negado, los recursos financieros de destacados actores de derecha son de creciente interés para las fuerzas del orden.

"Me sorprendería si tanto los adversarios de los estados nacionales como las organizaciones terroristas no estuvieran averiguando cómo canalizar el dinero a estos tipos", dijo un exfuncionario del FBI que revisó los datos para Yahoo News. “Muchos de ellos utilizan sitios de recaudación de fondos (a menudo en Bitcoin) que prácticamente no se controlan ni se controlan. Si no lo estuvieran haciendo, serían incompetentes".

Además, al igual que las conversaciones que tuvieron lugar en las redes sociales en las semanas previas al motín del Capitolio, las transacciones de moneda digital están sucediendo a la vista. Si bien la criptomoneda tiene la reputación de ser anónima y oscura, en realidad es un error común, explicó Maddie Kennedy, directora de comunicaciones de Chainalysis. "Con las herramientas adecuadas, puede seguir el dinero", dijo. "La criptomoneda fue diseñada para ser transparente".

Si bien existen métodos que los usuarios de criptomonedas pueden implementar para ofuscar sus identidades, incluido el uso de "monedas de privacidad" como Monero, que son difíciles de rastrear, o el uso de un "mezclador" que permite a varios usuarios combinar sus bitcoins y mezclarlos para disfrazar su origen: no hay indicios de que el programador francés haya utilizado esas herramientas, dijo Kennedy.

Aunque las donaciones no son una prueba irrefutable o indicativa de un crimen, y no está claro hasta qué punto se coordinó el motín en el Capitolio de antemano, la actividad es reveladora, según Kennedy.

“Estos grupos extremistas probablemente estén mejor organizados y mejor financiados de lo que se creía anteriormente”, dijo. Chainalysis mantiene una base de datos de "extremistas domésticos" que tienen cuentas en criptomonedas, y aunque la empresa ha rastreado donaciones a grupos de derecha a lo largo de los años, el depósito de diciembre fue "el mes más grande que hemos observado" dirigido a estas causas. escribieron los investigadores.

TE PUEDE INTERESAR: Botones de pánico "desaparecieron" antes del asedio en el Capitolio

"Esta es una evidencia para demostrar que están recaudando dinero", dijo Kennedy. Además, el hecho de que el donante estuviera fuera de los Estados Unidos sugiere que "esto tiene un alcance internacional", continuó, un hecho al que "las fuerzas del orden deberían prestar atención".

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.