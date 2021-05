Gráficas del calentamiento global; así ha cambiado el planeta en los últimos años

Las gráficas del calentamiento global dejan ver cómo la temperatura del planeta ha ido en aumento en los últimos años. Mucho se ha hablado del cambio climático y calentamiento global, pero la realidad es que a veces no dimensionamos lo peligroso que pueden ser y lo rápido que han avanzado en los últimos años, por eso en La Verdad Noticias te traemos algunas gráficas del calentamiento global para entender con mayor precisión el daño que ha hecho a nuestro planeta.

Recordemos que el calentamiento global, tal como su nombre lo indica, es un aumento en la temperatura de nuestro planeta. Significa un cambio significativo en las medidas del clima, como la temperatura, la lluvia o el viento, que dura un período prolongado, décadas o más.

El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces durante la historia del planeta, con eventos que van desde edades de hielo hasta largos períodos de calor, pero el cambio climático y el calentamiento global se ha dado de forma acelerada en los últimos años, esto debido a los humanos que han incrementado la contaminación y los gases de efecto invernadero desde la época de la revolución industrial.

Basta con ver las gráficas del calentamiento global para entender que este fenómenos ha ido en aumento y se ha convertido en un problema.

Gráficas del calentamiento global en los últimos 50 años

La temperatura de la tierra ha aumentado de forma acelerada

A continuación te presentamos algunas representaciones gráficas del calentamiento global, para que entendamos mejor como el aumento de temperatura está afectando a nuestro planeta.

Diecinueve de los años más cálidos han ocurrido desde 2000, con la excepción de 1998. El año 2020 empató con 2016 como el año más cálido registrado desde que comenzó el mantenimiento de registros en 1880 según la NASA / GISS. Esta investigación es ampliamente consistente con construcciones similares preparadas por la Unidad de Investigación Climática y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica .

Incremento en la temperatura de 1880 a 2020

La siguiente serie de tiempo muestra la variación promedio de las temperaturas de la superficie global. El azul oscuro indica áreas más frías que el promedio.

Así se veía la temperatura de la Tierra en 1984

El rojo oscuro indica áreas más cálidas que el promedio.

Así se veía la temperatura de la Tierra en 2020

La siguiente gráfica de pastel del calentamiento global deja ver el aumento de la temperatura a través de los últimos años. El aumento de 2 grados en la temperatura superficial promedio global que se ha producido desde la era preindustrial (1880-1900) puede parecer pequeño, pero significa un aumento significativo del calor acumulado.

Las gráficas del calentamiento global dejan ver como ha aumentado la temperatura

De acuerdo con las gráficas del calentamiento global los países que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero son China y Estados Unidos. Juntos representan más del 40% del total mundial, según datos de 2017 del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la Agencia de Evaluación Ambiental de PBL de los Países Bajos.

China es el país que más produce dióxido de carbono

Mapa de los países que más emiten dióxido de carbono.

Países que más generan dióxido de carbono

Las siguientes gráficas del calentamiento global con datos recogidos por la NASA muestran que la Tierra se ha ido calentando rápidamente en los últimos años, desde finales del siglo XIX. Incluso desde el año 2000 se ha registrado un aumento acelerado en la temperatura de nuestro planeta.

La gráfica muestra las temperaturas actuales y las de años pasados

La siguiente tabla enumera los diez añós más cálidos desde 1980 hasta el 2020, tambien deja ver el rango de temperatura y la anomalía promediados anualmente de la tierra y los océanos globales combinados para cada uno de los 10 años más cálidos registrados.

Tabla de los 10 años más cálidos desde 1980

De acuerdo con las gráficas del calentamiento global, en los últimos 10 años nuestro planeta ha registrado temperaturas récord. Los 10 años más cálidos registrados han ocurrido todos desde 2005, y 7 de los 10 han ocurrido sólo desde 2014.

Así se veía la temperatura de la Tierra en 2010

Aunque el calentamiento no ha sido uniforme en todo el planeta, la tendencia al alza en la temperatura promedio global muestra que más áreas se están calentando que enfriando. Según el Informe Climático Anual 2020 de la NOAA, la temperatura combinada de la tierra y el océano ha aumentado a una tasa promedio de 0,13 grados Fahrenheit (0,08 grados Celsius) por década desde 1880; sin embargo, la tasa promedio de aumento desde 1981 (0.18 ° C / 0.32 ° F) ha sido más del doble de esa tasa.

El año 2020 aseguró el rango de segundo año más cálido en el récord de 141 años, con una temperatura global de la superficie terrestre y oceánica que se apartó del promedio de + 0,98 ° C (+ 1,76 ° F). Este valor está a solo 0.02 ° C (0.04 ° F) por debajo del valor récord de + 1.00 ° C (+ 1.80 ° F) establecido en 2016 y solo 0.03 ° C (0.05 ° F) por encima del ahora tercer año más cálido en récord establecido en 2019. Los siete años más cálidos en el registro de 1880-2020 han ocurrido desde 2014, mientras que los 10 años más cálidos han ocurrido desde 2005, por lo que se teme que las temperaturas alcanzarán niveles nunca antes vistos por calentamiento global.

¿Cuáles son las señales del calentamiento global?

Las consecuencias del aumento de temperatura ya se están sintiendo

Basta con ver las gráficas del calentamiento global para entender que se trata de un problema grave que hay que tratar. El cambio climático global ya ha tenido efectos observables en el medio ambiente. Los glaciares se han reducido, el hielo en ríos y lagos se está rompiendo antes, la distribución de plantas y animales ha cambiado y los árboles están floreciendo antes, estas son algunas de las señales del calentamiento global que indican que ya está ocurriendo, pero también refleja las consecuencias de este fenómeno.

Los efectos que los científicos habían predicho en el pasado que resultarían del cambio climático global están ocurriendo ahora: pérdida de hielo marino, aumento acelerado del nivel del mar y olas de calor más largas e intensas.

¿Cómo ha cambiado el calentamiento global?

Comparación de la temperatura del planeta de 1984 a 2020

Un informe publicado por la NOAA y la NASA, que contiene gráficas del calentamiento global, confirmó que 2010 a 2019 fue la década más calurosa desde que comenzó el mantenimiento de registros hace 140 años. El análisis también reveló que 2019 fue el segundo año más caluroso jamás registrado y que las temperaturas del océano fueron las más altas que jamás hayan estado. Los científicos detrás del informe señalan al dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero como las fuentes del calentamiento global continuo.

Estas temperaturas más altas ayudaron a alimentar una gran cantidad de desastres naturales cuando el mundo finalmente enfrentó las realidades del cambio climático. La investigación es la última en confirmar que las condiciones podrían empeorar a menos que se tomen medidas para reducir las emisiones. Además el calentamiento global ya está afectando las personas, el ambiente, el agua y el mundo.

En esta década, muchas personas en todo el mundo se despertaron con una realidad sombría: el cambio climático está aquí, está sucediendo ahora, y podría fácilmente empeorar mucho, mucho y para ser consciente de ello solo hay que ver las gráficas del calentamiento global.

