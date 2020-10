Gracias a las protestas Bangladesh considera la PENA de MUERTE para violadores

Mientras las protestas estallan en todo Bangladesh por una serie de violaciones y agresiones sexuales, su gobierno dice que está considerando la pena de muerte para los infractores.

El ministro de Justicia, Anisul Huq, le dijo a Al Jazeera que su ministerio presentará una propuesta ante el gabinete el lunes para realizar enmiendas urgentes a las leyes que tratan de la agresión sexual.

"Estamos pensando en la pena capital en lugar de la cadena perpetua ... Esta medida se tomará según las instrucciones de nuestra Primera Ministra Sheikh Hasina", dijo Huq.

La semana pasada, Bangladesh, un país de mayoría musulmana de 170 millones de habitantes, ha presenciado protestas y manifestaciones sin precedentes en la capital, Dhaka, y otras ciudades, mientras manifestantes enojados exigen justicia y castigos más estrictos en los casos de violación.

Las protestas en Bangladesh estallaron después de un video que mostraba una violación en grupo

Se vieron carteles con mensajes como "Cuelguen a los violadores" y "No hay piedad con los violadores" mientras decenas de miles de estudiantes y mujeres marchaban esta semana.

Una de esas estudiantes, Saima Ajmeri, desafió el sol abrasador, la lluvia intermitente y el miedo a la infección por COVID-19 mientras salía a la calle durante cinco días seguidos.

“Siempre fui tímida y me mantuve alejada de los mítines de protesta y las procesiones porque soy introvertida. Pero ahora siento que ya no puedo quedarme en silencio. Estas violaciones simplemente no pueden continuar y los violadores no pueden salir impunes. Algo tiene que cambiar ”, dijo la estudiante universitaria de 21 años a Al Jazeera.

Las protestas lideradas principalmente por mujeres estallaron después de que apareció un video este mes que muestra a varios hombres desnudándose y atacando a una mujer en el distrito sur de Noakhali.

En su declaración, la mujer dijo que fue violada por primera vez por uno de los acusados a punta de pistola el año pasado. La agredió a punta de pistola varias veces durante el año y la amenazó con violarla en grupo si se resistía.

Ella fue violada en grupo por el hombre y varios de sus asociados el 2 de septiembre, y se grabó un video de la agresión para chantajearla por dinero y aceptar encuentros sexuales con el grupo. Ella se negó y los hombres publicaron el video en las redes sociales. Ocho personas han sido detenidas en relación con el caso.

Muchos manifestantes exigieron la pena de muerte para los violadores en Bangladesh

Constantes protestas en Bangladesh

Días antes de que el video de Noakhali se volviera viral, la ira ya se había estado gestando después de que varios miembros de la Liga Chhatra de Bangladesh, el ala estudiantil del partido gobernante, fueran arrestados y acusados de violar en grupo a una mujer en la ciudad norteña de Sylhet el mes pasado.

La última ronda de protestas comenzó en las redes sociales cuando cientos de usuarios en Facebook y Twitter cambiaron sus fotos de perfil a un espacio vacío en negro, lo que denota ira.

Posteriormente, los manifestantes utilizaron las mismas plataformas de redes sociales para organizar cadenas humanas, mítines y manifestaciones en diferentes partes del país.

Esta es la primera vez en Bangladesh que se han organizado protestas a gran escala contra la violencia sexual durante un período prolongado. En enero de este año, se llevó a cabo una gran protesta de un día después de que una estudiante de la Universidad de Dhaka fuera violada en la capital.

Tras ese incidente, el Tribunal Superior del país ordenó al Ministerio de Justicia que formara una comisión en un plazo de 30 días para abordar el preocupante aumento de las agresiones sexuales y presentar su informe antes de junio. Más de nueve meses después de la orden judicial, la comisión aún no se ha formado.

"Estamos protestando contra esta cultura de impunidad y despreocupación", dijo Auroni Semonti Khan, un estudiante de la Universidad de Dhaka que encabezó una de las protestas en el área de Shahbagh de la ciudad.

"Debe garantizarse la justicia en cualquier caso de violación".

Las protestas son en contra la violencia sexual

La pena capital como elemento disuasorio

Según el grupo de derechos humanos Ain-o-Salish Kendra (ASK), las violaciones colectivas representaron más de una quinta parte de las casi 1.000 agresiones sexuales denunciadas entre enero y septiembre de este año.

Entre abril y agosto, mientras el mundo se tambaleaba por la pandemia de coronavirus, cuatro mujeres fueron violadas todos los días en Bangladesh, mostraron los datos de ASK.

Con una nota de cautela, Taqbir Huda, especialista en investigación de Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), dijo a Al Jazeera que legislar la pena capital por delitos sexuales puede resultar en condenas más bajas, ya que las investigaciones han demostrado que los castigos más estrictos tienen una correlación inversa con la condena en casos penales.

"Entonces, cuanto más severo sea el castigo, es probable que sea menor la tasa de condenas".

En un comunicado el sábado, Human Rights Watch (HRW) dijo que los acusados “rara vez rinden cuentas”.

"La tasa de condenas por violación en Bangladesh está por debajo del 1 por ciento", dijo.

Ola de protestas en Bangladesh tras un vídeo viral de una violación en grupo https://t.co/vx9FOcxXQk pic.twitter.com/OESGmTXZza — 2001online (@2001OnLine) October 7, 2020

El grupo de derechos agregó que las sobrevivientes de agresiones sexuales que acuden a la policía en Bangladesh "a menudo enfrentan una negativa a presentar un caso, prejuicios, culpa de la víctima, estigma y humillación".

Una encuesta de 2013 realizada por las Naciones Unidas encontró que, entre los hombres en Bangladesh que admitieron haber cometido una violación, el 88 por ciento de los encuestados rurales y el 95 por ciento de los encuestados urbanos dijeron que no enfrentaban consecuencias legales.

“Son más bien las víctimas y los testigos de violación quienes enfrentan la estigmatización social y la amenaza de los perpetradores”, dijo Sadeka Halim, profesora de sociología en la Universidad de Dhaka, y agregó que muchos acusados incluso recibieron protección política.

"Cuando las mujeres acuden a la policía, primero la policía no le cree", decía la declaración de HRW citando a una abogada de derechos de la mujer. “La avergüenzan. El caso comienza con la falta de fe".

Una violación en grupo desata protestas violentas por cuarto día consecutivo en #Bangladesh ����.

Las protestas comenzaron tras publicarse un vídeo de una mujer siendo asaltada sexualmente en la zona de #Begumganj. Exigen al Gobierno mano dura contra los violadores. pic.twitter.com/Tt4axCIFbl — MCN Comunicación Global (@MCN_ComGlobal) October 9, 2020

El activista Zefroon Afsary, con sede en Dhaka, dijo a Al Jazeera que las mujeres y los niños tienen sistemáticamente prohibido el acceso a la justicia a través de una "floreciente cultura de impunidad contra los violadores, respaldada por procesos judiciales ineficaces" que a menudo "transfieren la culpa del perpetrador a la víctima".

"Debemos protestar contra la práctica de culpar a las víctimas en tribunales abiertos, lo que está permitido mediante el uso de pruebas de carácter en los juicios por violación", dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Pobladores de Bangladesh exigen justicia por violaciones con protestas

"Esto significa que el carácter de una mujer se sopesa arbitrariamente para evaluar su 'valor' y decidir cuánta justicia merece, según su ropa, su paradero y sus elecciones de estilo de vida".