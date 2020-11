Graban brutal golpiza a personal médico en un hospital de Coquimbo

Un nuevo caso de violencia contra personal médico fue registrado en la ciudad de Coquimbo en Chile, donde una pareja atacó brutalmente a un doctor, a una asistente y a un paramédico conductor de una ambulancia.

El momento de las agresiones fue captado por las cámaras de seguridad del hospital Cesfam en La Serena, donde tras una acalorada discusión, el hombre se le fue a los golpes al doctor, lo que inició una batalla campal dentro de la sala de espera.

Hombre ataca violentamente a doctor en Coquimbo

Una violenta jornada vivieron los funcionarios del Cesfam Las Compañías de La Serena este domingo, luego de que un sujeto agrediera a un doctor, un asistente y un conductor de ambulancia.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias sobre la declaración, todo comenzó cuando una mujer llegó hasta el centro asistencia con una herida en su mano. Al pedir ayuda, sin razón aparente, su acompañante se descontroló y comenzó a golpear a quienes encontraban ahí.

El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del hospital, imágenes en las que se aprecia cómo el hombre golpea con puños y otros objetos a sus víctimas.

Ataques contra médicos aumentan en Chile

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, aseguró que esta no es la primera vez que ocurre una agresión contra personal médico, destacando que la salud primaria debería contar con más recursos para velar por la protección de quienes trabajan en el sistema público.

La autoridad indicó que se presentarán las acciones legales pertinentes contra el acusado, mientras que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, condenó la situación. Tanto la joven como el sujeto fueron formalizados y quedaron con arraigo nacional y con la prohibición de acercarse a las víctimas.

“Estos hechos no van a quedar sin querellarse. El Servicio de Salud de Coquimbo va a presentar las querellas correspondientes. Este tipo de situaciones no las vamos a dejar pasar, no las vamos normalizar y cada vez que ocurran vamos a querellarnos”, afirmó Zúñiga.