Graban a mujer diciendo insulto racial a empleado de correos en California

Una mujer causó polémica luego hacer a un insulto racista a un empleado de correos de los Estados Unidos en California; los transeúntes le indicaron que no estaba bien.

Un video de aproximadamente un minuto y medio del incidente del jueves fue publicado en Instagram, donde hasta el miércoles por la mañana había sido visto más de 25 mil veces.

Agustín Ruiz, portavoz del Servicio Postal de los Estados Unidos, dijo que el incidente ocurrió en una oficina de correos en Los Altos, a unas 32 millas de San Francisco.

Al comienzo del material, una mujer blanca con una máscara se encuentra en el mostrador de la oficina de correos y le pregunta a una mujer detrás del mostrador: "¿No puedes hacer tu trabajo?".

"Es simple", continúa el cliente. "Una carta fue un acuse de recibo certificado. No necesito escuchar todas estas otras cosas que quieres tratar de dictarme. He estado en este país durante 38 años, creo que debería saber lo que estoy haciendo".

Se escucha a la mujer murmurando lo que suena como un insulto, mientras espera en el mostrador, provocando a dos transeúntes que esperaban en la fila para denunciar el insulto.

El hombre que graba el video dice: "Whoa. Eso no es aceptable. Eso no es aceptable". Y se puede escuchar otra voz diciéndole a la mujer que lo que dijo "no está del todo bien".

El hombre que graba el video repite el insulto racial y le dice a la mujer: "Puede que tengas que ir a algún lado" y "Eso está mal".

"No sabes lo que dije", responde la mujer, a lo que el hombre responde: "Sí. Todos lo escuchamos".

La mujer, cuya identidad se desconoce, dice el insulto nuevamente y abandona la tienda.

"Nos encargamos de hacerle saber que era un comportamiento inaceptable", dijo Tyler Brumfield, el hombre que grabó el incidente y publicó el video, en una entrevista el miércoles.

Brumfield dijo que la mujer blanca estaba maldiciendo antes de que él comenzara a grabar esa tarde y que el empleado de correos parecía desconcertado. "Ella realmente no dijo demasiado", dijo.

Describen el incidente como "desafortunado"

Brumfield, que es negro y vive en las cercanías de Palo Alto, dijo que ha experimentado racismo en su vecindario, por lo que no se sorprendió.

"Me han llamado los policías por caminar por la calle por la noche", dijo.

Dijo que al publicar el video, esperaba resaltar el racismo generalizado.

"Esto no solo está sucediendo en el sur. Esto no está sucediendo solo en las zonas rurales. Está sucediendo en todas partes", dijo.

En su publicación de Instagram, Brumfield escribió: "Karen llama a los trabajadores de usps un insulto racial varias veces".

"Karen" es un apodo burlón que a menudo se usa en las redes sociales para una mujer blanca arrogante y con derecho.

"Esperamos que nuestros empleados de contacto con el cliente traten a todos los clientes con cortesía y manejen todas las transacciones de manera profesional", dijo el miércoles.

"También esperamos que nuestros clientes extiendan la misma cortesía a nuestros empleados".

Dijo que ningún empleado debería sufrir ningún abuso por parte de un cliente, y que el servicio postal tiene el derecho de rechazar el servicio a cualquier persona que sea abusiva.

"En casos como este, el empleado presentaría la situación a su gerente, quien interactuaría con el cliente en nombre del empleado", dijo.

"Incidentes como este son inusuales ya que la mayoría de los clientes han alabado y agradecido a nuestros empleados por su servicio esencial, pero continuaremos brindando un servicio cortés, profesional y esencial a nuestros clientes mientras nos buscan seguridad, continuidad y estabilidad durante estos tiempos agitados".