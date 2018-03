Graba a un conductor de Uber recibiendo sexo oral

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Eran las 2:43 de la madrugada del 17 de julio cuando Aner Manuel, un chico de Boston que estaba de visita en Chicago (donde tiene planeado mudarse este otoño) decidió terminar su noche y pedir que un Uber le recogiera en el barrio de Wrigleyville.

Cuando el coche llegó, la situación ya pintaba rara. Una mujer estaba sentada en el asiento delantero del coche a pesar de que Menuel no hubiera contratado la opción de compartir vehículo. "Era tarde y dije 'Bah, me montaré'", dijo a Esquire. "Pensé que sería un familiar o algo".

En cuanto arrancó, las cosas se tornaron cada vez más extrañas. La mujer, a la que se la veía claramente colocada, trató de abrir la puerta mientras el coche estaba en movimiento. En poco tiempo la situación se fue volviendo más y más sexual. De los besos y un par de caricias tontas a que la mujer le desabrochase el cinturón y comenzase a practicarle sexo oral al conductor pasaron solo unos minutos. Menuel grabó todo con su teléfono móvil.

La situación era tan incómoda y peligrosa que, a pesar de no tener ni idea de dónde estaba, Manuel decidió pedirle al conductor que parase el vehículo para que pudiera bajar. Su viaje acabó a las 2:51, 8 minutos y 3,2 km después de haber comenzado.

El conductor se disculpó en varias ocasiones y le comentó a Manuel que esperaba que le diese una buena puntuación (ole sus cojones). "Dijo 'lo siento, lo siento', un par de veces, pero no evitó que pasara", explicó.

En menos de una hora Manuel había contactado con Uber para quejarse de lo sucedido. Un reembolso por el precio del viaje y crédito por valor de 10$ fue todo lo que estuvieron dispuestos a ofrecerle. Después dejaron de responder, por lo que Manuel decidió colgar el vídeo en la página de Facebook de Uber, acompañado por este texto.

"El domingo 16 de julio viví el trayecto de Uber más peligroso e inapropiado de mi vida. Cuando me acerqué a mi Uber me di cuenta de que había una pasajera en el asiento delantero. Comprobé un par de veces que no hubiera seleccionado la opción de compartir coche, y luego me acerque al vehículo.

Asumí que sería un familiar del conductor. En cuanto arrancamos la mujer de delante (que iba claramente drogada) intentó abrir la puerta y ni si quiera podía sentarse derecha mientras el vehículo estaba en movimiento. Entonces empezó a besarle y desabrocharle el cinturón.

Según nos íbamos alejando de mi puto de recogida no tenía ni idea de dónde estaba, por lo que tuve que mantenerme en el coche. Entonces ella procedió a realizarle sexo oral. Esto fue la gota que colmó el vaso. Le pedí al conductor que me dejase bajar.

Desde entonces he contactado con Uber y me han devuelto el importe del trayecto además de ofrecerme 10$ de crédito. Han visto el vídeo y todavía están 'investigando'. Se han portado realmente mal a la hora de responder los mensajes que les he mandado, y exijo que se haga algo al respecto. ¡Esto no está bien!".

No solo es que el conductor pusiera en riesgo la vida de los tres al conducir en esas condiciones, además obligo a una persona a contemplar una escena sexual contra su voluntad y eso es una forma de abuso.

Al ver la repercusión que el vídeo estaba teniendo en las redes sociales, Uber se ha espabilado en tratar de quedar bien, asegurando que el conductor fue despachado de la aplicación nada más conocer la situación.

En las redes, como a Manuel, la reacción de la empresa se les queda escasa.