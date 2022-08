Google iniciará campaña contra la desinformación sobre refugiados ucranianos.

La subsidiaria Jigsaw de Google lanzará una campaña destinada a abordar la desinformación sobre los refugiados ucranianos la próxima semana. La campaña se basa en investigaciones realizadas por psicólogos de dos universidades británicas.

Jigsaw comenzará una campaña publicitaria de "pre-bunking" basada en la investigación en las plataformas de redes sociales YouTube, Facebook, Twitter y TikTok a fines de agosto.

Google y su nueva campaña contra la desinformación sobre refugiados ucranianos

La campaña estará dirigida a usuarios de Polonia, Eslovaquia y la República Checa, informó The New York Times.

Polonia ha experimentado la mayor entrada de refugiados de Ucrania de cualquier país. La República Checa y Eslovaquia también han sido destinos importantes para los ucranianos que huyen.

La campaña está diseñada para crear resiliencia contra las narrativas contra los refugiados.

"Estamos pensando en esto como un experimento piloto, por lo que no hay absolutamente ninguna razón para que este enfoque no pueda ampliarse a otros países", dijo Goldberg.

"Polonia fue elegida porque tiene la mayor cantidad de refugiados ucranianos", dijo.

¿En qué investigación se basa la nueva campaña de Google?

Como informamos en La Verdad Noticias, psicólogos de las universidades de Cambridge y Bristol produjeron clips de 90 segundos destinados a "inocular" a las personas contra la desinformación.

El artículo, publicado por la revista Science Advances, postuló la "teoría de la inoculación" como un método para "reducir la susceptibilidad a la desinformación al informar a las personas sobre cómo podrían estar mal informadas".

Los investigadores diseñaron cinco videos breves que, según dijeron, inocularon a las personas contra cinco técnicas de manipulación: "lenguaje emocionalmente manipulador, incoherencia, falsas dicotomías, chivos expiatorios y ataques ad hominen".

Los autores del artículo concluyeron que los videos "mejoran el reconocimiento de la técnica de manipulación" y "aumentan la capacidad de las personas para distinguir el contenido confiable del no confiable".

"Esta es una de las pocas intervenciones de desinformación que he visto al menos que ha funcionado no solo en todo el espectro conspirativo sino en todo el espectro político", dijo la investigadora principal de Jigsaw, Beth Goldberg, citada por The New York Times.

