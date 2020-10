Google deja de vender música a través de Play Store

Sabíamos que pasaría, pero a partir de esta semana, ya no puedes comprar pistas de música y álbumes individuales a través de Google Play Store (a través de Thurrott). "La tienda de música en Google Play ya no está disponible", dice la compañía en la versión web de su mercado digital. "Para seguir escuchando tu biblioteca de Play Music, transfiere tu biblioteca a YouTube Music".

Google anunció que estaba eliminando música de Play Store como parte del cierre de la aplicación Play Music a favor de YouTube Music. En ese momento, la compañía dijo que no podrías comprar música a través de Play Store a "fines de agosto". Entonces, este cambio ha llegado más tarde de lo esperado. Pero ahora que ha pasado, Google ya no tiene un lugar donde pueda comprar música directamente de la compañía. Si eres el tipo de persona a la que le gusta tener su propia música, tendrás que acudir a fuentes alternativas como iTunes y Bandcamp.

Google Phone llegará pronto a Play Store

A pesar de los intentos de los legisladores y los operadores, las llamadas no deseadas siguen siendo un problema para la mayoría de las personas que poseen teléfonos. Algunos no levantan el teléfono a menos que coincida con alguien en sus contactos, lo que puede ser un problema para las empresas legítimas que intentan llegar rápidamente a los clientes. La solución de Google al problema son las llamadas verificadas, que ahora se está implementando en la aplicación Google Phone. Al mismo tiempo, la compañía está permitiendo que algunos dispositivos descarguen la aplicación Phone de Play Store que originalmente no venía con ella.

La función de llamadas verificadas salió a la luz por primera vez en junio, cuando Google publicó un artículo de soporte sobre cómo funcionan las llamadas verificadas, pero hoy la compañía ha compartido más detalles en una publicación de blog. Cuando una empresa compatible lo llama, se muestra el nombre, el logotipo, el motivo de la llamada y un símbolo verificado.

Google Phone implementará las llamadas verificadas

Google también está haciendo que la aplicación Phone se pueda descargar desde Play Store, en lugar de limitarla solo a los dispositivos que se envían con ella (como los dispositivos Pixels y Nokia). El soporte ampliado aún no parece estar activo, ya que los únicos teléfonos en los que puedo descargarlo son los dispositivos que ya tienen la aplicación Google Phone, pero Google dice que comenzará con un conjunto limitado de dispositivos con Android 9 Pie y versiones posteriores.