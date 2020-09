Google Phone llegará pronto a Play Store con llamadas verificadas

A pesar de los intentos de los legisladores y los operadores, las llamadas no deseadas siguen siendo un problema para la mayoría de las personas que poseen teléfonos. Algunos no levantan el teléfono a menos que coincida con alguien en sus contactos, lo que puede ser un problema para las empresas legítimas que intentan llegar rápidamente a los clientes. La solución de Google al problema son las llamadas verificadas, que ahora se está implementando en la aplicación Google Phone. Al mismo tiempo, la compañía está permitiendo que algunos dispositivos descarguen la aplicación Phone de Play Store que originalmente no venía con ella.

La función de llamadas verificadas salió a la luz por primera vez en junio, cuando Google publicó un artículo de soporte sobre cómo funcionan las llamadas verificadas, pero hoy la compañía ha compartido más detalles en una publicación de blog. Cuando una empresa compatible lo llama, se muestra el nombre, el logotipo, el motivo de la llamada y un símbolo verificado.

La compañía señaló: Hemos estado probando las llamadas verificadas durante algunos meses y los primeros resultados indican que mejora la probabilidad de que alguien responda una llamada. [...] Una amplia gama de empresas e instituciones han estado utilizando Verified Calls durante el piloto. Por ejemplo, los bancos que llaman para alertar a un cliente sobre una posible transacción fraudulenta pueden aumentar las tasas de respuesta indicando el motivo de la llamada. Una empresa de entrega de alimentos o logística puede hacer lo mismo para asegurarse de que los clientes estén disponibles para recibir sus entregas."

La página de asistencia explica que la verificación solo es compatible con las empresas aprobadas que pasan un proceso de verificación. Verified Calls tampoco "recopila ni almacena ninguna información de identificación personal después de la verificación", y todos los datos comerciales se transfieren a través de una conexión TLS segura. La función se lanzará primero en los EE. UU., México, Brasil, España e India, y más países vendrán más tarde.

Google también está haciendo que la aplicación Phone se pueda descargar desde Play Store, en lugar de limitarla solo a los dispositivos que se envían con ella (como los dispositivos Pixels y Nokia). El soporte ampliado aún no parece estar activo, ya que los únicos teléfonos en los que puedo descargarlo son los dispositivos que ya tienen la aplicación Google Phone, pero Google dice que comenzará con un conjunto limitado de dispositivos con Android 9 Pie y versiones posteriores.

