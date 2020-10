Google Maps capta extraña nave en una instalación militar de EUA ¿aliens?

Una extraña nave fue captada por Google Maps y difundida por un usuario de nombre Martin Campbell, quien hizo una pregunta directa a dos expertos en la materia, a ValerieInsinna y Aviation_Intel, debido a que parecía una nave espacial, un alien encima de un edificio de una de las instalaciones militares en Estados Unidos.

La verdad noticias, supo que la foto fue tomada por Google en una de las instalaciones de la corporación industrial militar estadounidense Lockheed Martin, Skunk Works, en California (EEUU). Dicha división se dedica al desarrollo de proyectos secretos, por lo que había más sospecha de que fuera una nave alienígena.

Muchos afirmaron que se trataba de una nave alienígena

De acuerdo a la publicación, el autor de la publicación se apresuró a preguntar a los usuarios de Twitter, donde compartió la imagen, si sabían de qué se podía tratar y aunque por minutos muchos afirmaron que se trataba de una nave extraterrestre y que el gobierno lo estaba ocultando, la verdadera respuesta salió a la luz.

"¿Alguno tiene idea de qué es?", pregunta el usuario, tras esto, el editor del departamento The War Zone del portal The Drive, quien comentó la publicación, el inusual objeto en la foto podría tratarse del dron de combate multipropósito X-47A, utilizado por el ejército en pruebas de combate y la foto fue tomada justo cuando esa nave estaba en esa zona.

No es un alienígena, es un drone

Recordemos que esta nave no es de un alien, sino que es un vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV por sus siglas en inglés) de demostración estadounidense cuyo primer vuelo se realizó en 2011. Este proyecto pretende crear y operar un vehículo aéreo no tripulado basado en portaaviones. A diferencia del Boeing X-45, su predecesor, el X-47A Pegasus, fue financiado íntegramente por la compañía.

Por último, recordemos que Google Maps ha sido el causante de muchos descubrimientos curiosos, divertidos, polémicos y hasta aterradores, esto gracias a su mapa virtual, que te hacen sentir como si estuvieras caminando por las calles del lugar que buscas en ese momento, la noticia antes leída es uno de tantos casos que usuarios en redes difunden.