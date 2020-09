Google Drive registra problemas de acceso a su servicio este 15 de septiembre

Google Drive sufre problemas para ingresar al servicio este 15 de septiembre del 2020

Si tienes problemas con ingresar a Google Drive, no estás solo, pues el servicio ha estado experimentando errores desde alrededor de las 9 a.m. hora del este de esta mañana de 15 de septiempre del 2020.

Según el mapa de interrupciones en vivo de Down Detector, estos errores se concentran principalmente en los Estados Unidos.

Los usuarios de Google Drive en las redes sociales informaron haber visto un mensaje de "algo salió mal" o "el servidor encontró un error" cuando intentaban acceder a archivos o realizar otras tareas en la aplicación web.

Lo que necesitas saber

Los usuarios están experimentando algunos problemas con Google Drive esta mañana.

No es una interrupción total, pero los usuarios informan un exceso de mensajes de error y otros comportamientos frustrantes.

Google ha confirmado los informes y está investigando.

Una actualización de estado de Google confirma los informes y señala, que están investigando informes de un problema con Google Drive y proporcionará más información en cuanto la tengan.

Usuarios pueden ver mensajes de error, al momento de ingresar a Google Drive

Por otro lado los usuarios afectados pueden acceder a Google Drive, pero están viendo mensajes de error, alta latencia y / u otro comportamiento inesperado.

Google es razonablemente rápido con estas cosas, así que espere una resolución oportuna, recordemos que el pasado 20 de agosto Google sufrio una caída en casi todos sus servicios y funciones como lo son Gmail, Drive, Docs, Meet, Grupos, Chat, Keep y Voice, experimentaron interrupciones en el servicio por la mañana, según el G Suite Status Dashboard de la empresa. A las 7:10 a.m. ET, Google declaró que los problemas de Gmail se habían resuelto y que su tablero se ha actualizado para mostrar que todos los servicios funcionaban normalmente.

Si bien las interrupciones estaban en curso, se ha verificado que la carga de archivos fallaba en todos los servicios de Google, incluida la carga de archivos adjuntos en Gmail a las cuentas de Gmail personales y de G Suite. En algunos casos, ni siquiera se pudo redactar un nuevo correo electrónico o una respuesta.

Por ello si tu Google Drive se cae, ten en cuenta que probablemente no sea tu culpa.