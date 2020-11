God of War Ragnarok podría no ser exclusivo de PS5

God of War Ragnarok puede no ser exclusivo de PS5, según una entrevista reciente con un alto ejecutivo de PlayStation.

En una entrevista con The Telegraph, se le preguntó al CEO de PlayStation, Jim Ryan, si God of War Ragnarok será exclusivo de PS5. "Lo siento. No tengo nada que decir al respecto hoy", responde Ryan, lanzando así las naves especulativas.

¿God of War Ragnarok exclusivo de PS5?

Con God of War Ragnarok programado para lanzarse el próximo año, los jugadores naturalmente se preguntan si será una exclusiva de próxima generación o si lanzará cross-gen tanto en PS4 como en PS5. God of War Ragnarok solo se anunció durante la presentación de PS5 de septiembre, y no está claro cuánto tiempo ha estado trabajando Sony Santa Monica en el título. Si ha estado en producción durante algún tiempo, entonces un lanzamiento de generación cruzada no sería tan sorprendente.

Jugadores están ansiosos de saber si God of War Ragnarok será exclusivo de PS5

De cualquier manera, es probable que aún cuente con algunas actualizaciones serias de la actual a la próxima generación, con gráficos mejorados y tiempos de carga, y debería hacer uso de la retroalimentación háptica en el controlador DualSense. Dicho esto, es posible que desees ordenar tu pedido anticipado de PS5, ya que God of War Ragnarok brillará en la consola de próxima generación.

La Verdad Noticias te informa que los títulos de generaciones cruzadas como Spider-Man: Miles Morales son buenos ejemplos de lo que podríamos esperar si God of War Ragnarok se lanza tanto en PS4 como en PS5. Como informamos anteriormente, la compra de una copia para PS4 te brinda una actualización gratuita a la versión de PS5, que cuenta con animaciones mejoradas de piel, ojos, cabello y faciales y trazado de rayos.

En la misma entrevista, Jim Ryan insiste en que £ 70 es un precio justo para los juegos de PS5. Ryan sugiere que "si se miden las horas de entretenimiento que proporciona un videojuego, como Demon's Souls ... creo que es una comparación muy sencilla de dibujar".