Gobiernos deben dar resultados, dijo a Sociedad Civil, Gloria Álvarez

En un encuentro a través de redes sociales con Sociedad Civil Mx, la politóloga, escritora, presentadora de televisión y de radio guatemalteca Gloria Álvarez Cross, dijo que los latinoamericanos no debemos olvidar que los políticos son nuestros empleados, por lo que tenemos derecho a exigir resultados.

“Los políticos son nuestros empleados, cada centavo que tienen es porque primero se lo saquearon a alguien que produjo ese dinero trabajando con el fruto de su esfuerzo'', manifestó.

La guatemalteca Gloria Álvarez Cross señaló que hace menos de dos semanas un grupo de la sociedad civil a través de un pronunciamiento unieron sus voces para pedir a los gobiernos congruencia y respeto a las libertades.

Se pronuncia en Sociedad Civil, Gloria Álvarez por exigir aresultados al gobierno

Tenemos derecho a exigir congruencia al gobierno dice Gloria Álvarez

“Como sociedad civil más de 1.5 millones de mexicanos y personas de latinoamérica se unieron en ese sentir de decir no, no, no aquí los que tenemos derecho a exigir congruencia y a exigir el respeto a nuestras libertades somos nosotros”.

Resaltó que es importante que los gobiernos de Latinoamérica tengan mayor sensibilidad con la población más allá de las fronteras.

“Es bien frustrante y es bien triste ver que a lo largo de los años, que los países son necios y que cometen los mismos errores en algún sentido porque algunos políticos con su chauvinismo le hacen ver a la gente que solo lo que nos debe importar son sus fronteras, si somos mexicanos solo México nos importa y nos importa Venezuela”.

"Los errores que los países cometen y que nos han llevado a perder vidas humanas y a perder los cerebros más capaces que tienen, es porque se terminan yendo las personas cuando no hay libertad, ni prosperidad en sus países", criticó la también especialista en relaciones internacionales Gloria Álvarez Cross en el programa Sociedad Civil Mx.

“Los errores que los países cometen y que nos han llevado a perder vidas humanas y a perder los cerebros más capaces que tienen, es porque se terminan yendo las personas cuando no hay libertad, ni prosperidad en sus países”, criticó la también especialista en relaciones internacionales Gloria Álvarez Cross en el programa Sociedad Civil Mx.

