Gobierno suspenderá las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales en el AMBA

El gobierno de Argentina difundió un boletín sobre la resolución 197/2020 en el cual informan que suspenderán las tarjetas SUBE de pasajeros que realicen viajes sin estar autorizados.

En las últimas horas se confirmó que esta medida aplicará para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, donde la suspensión será efectiva para pasajeros que realicen viajes sin autorización por al menos dos días consecutivos.

Asimismo, se reveló que, de acuerdo con el texto oficial, esta suspensión no será de manera permanente, y solo aplicará a usuarios que no cuenten con la documentación correcta, estén nominalizados o no.

Suspenden tarjetas SUBE en Buenos Aires

Esta suspensión se aplicará para todas las tarjetas SUBE, nominalizadas o no, que registren usos en el transporte público automotor de pasajeros interjurisdiccional.

En los casos que la misma “no esté asociada a un certificado de Circulación o documentación que acredite que se encuentra exceptuado para circular” y que haya sido utilizada para realizar viajes en trenes, colectivos o subtes “durante al menos dos días consecutivos”.

Suspensión de SUBE será solo por siete días

La suspensión de la tarjeta SUBE será temporal, durante siete días corridos, “a contar a partir de la fecha de su último uso”. En tanto, su bloqueo “no producirá ningún efecto respecto del saldo de carga que posea dicha tarjeta, el cual podrá ser utilizado normalmente por el usuario al final el plazo de suspensión, de acuerdo al comunicado del gobierno de Argentina.

Asimismo no producirá la pérdida de ningún beneficio asociado a dicha tarjeta e inhabilitará su uso en cualquier dispositivo de uso y carga SUBE. Transcurridos los siete días, la reactivación de la tarjeta será efectuada de manera automática, al usarse en la red de colectivos que integran el AMBA.