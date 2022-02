Gobierno de Tailandia le cambiará de nombre a su capital Bangkok

El nuevo nombre de la capital de este país será todo un reto para pronunciar/Foto: Guías Viajar

El gobierno de Tailandia ha decidido cambiar el nombre oficial extranjero de la capital del país, Bangkok. De acuerdo con la Oficina de la Real Sociedad de Tailandia (ORST, por sus siglas en inglés) ahora la ciudad tendrá un nombre en tailandés: Krung Thep Maha Nakhon.

De acuerdo con el documento citado por los medios locales, el gabinete aprobó el martes un anuncio preliminar de la Oficina del primer ministro sobre la actualización del nombre de países, territorios, zonas administrativas y capitales.

Sin embargo, el nuevo nombre oficial no entrará en vigor hasta que sea examinado por el comité a cargo de revisar todos los proyectos de ley. Como te informamos en La Verdad Noticias, este no es el primer país asiático que hace cambios en su territorio, ya que recientemente Indonesia dijo que su capital ya no será Yakarta, sino Nausantara, una nueva ciudad que aún están construyendo.

Extranjeros aún podrán seguir llamando Bangkok a la capital de Tailandia

El nombre de la ciudad podrá seguir siendo empleado aunque no en situaciones oficiales/Foto: El Viaje No Termina

Ratchda Dhanadirek, portavoz adjunta del Gobierno, explicó que el nombre tailandés Krung Thep Maha Nakhon se usaría sólo como nombre oficial y corroboró que el uso del nombre Bangkok seguiría estando reconocido en documentos oficiales siempre y cuando se pusiera entre paréntesis.

La capital de Tailandia en el idioma local es conocida como Krung Thep Maha Nakhon, mientras que el nombre para los extranjeros históricamente ha sido Bangkok. En noviembre de 2001, las autoridades anunciaron el uso de Bangkok como nombre oficial, pero el nuevo decreto pendiente de ser aprobado revocaría esta decisión.

¿Cuál es el idioma que se habla en Bangkok?

El país usará el nombre de su capital en su idioma oficial/Foto: BBC

El tailandés estándar, también conocido como tailandés central o siamés, es el idioma oficial de Tailandia, hablado por aproximadamente 25 millones de personas, incluidos los hablantes del dialecto de Bangkok, que algunos creen que es distinto.

En todo el territorio de Tailandia son varios idiomas los que se usan: además del Thai, existen diferentes variantes como el isan, el nyaw, el galung, el lü, el tailandés septentrional, el phuan, el phu thai, el shan, el song, el tailandés meridional y el tailandés dam. El inglés es relativamente común dado que se enseña en las escuelas.

