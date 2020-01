Gobierno de Estados Unidos sin pruebas de ataque de Soleimani a embajadas

El departamento de defensa del gobierno de los Estados Unidos reconoció este domingo no tener ninguna "prueba" sobre el supuesto ataque que el general iraní Qasem Soleimani planeaba en contra de las cuatro embajadas estadounidenses, tal como lo afirmó Donald Trump en días pasados.

Dichas declaraciones fueron emitidas por Mark Esper, secretario del organismo, quien afirmó que nada de lo que dijo Donald Trump fue comprobado.

"El presidente no citó una prueba en concreto, y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere", expuso Mark Esper en una entrevista con el programa televisivo "Face The Nation" en CBS News.