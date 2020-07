Gobierno de España acusado de crear "sensación de pánico" tras cambio repentino a consejos de viaje

Los ministros han sido acusados de crear una sensación de "pánico y pérdida de control" debido a la repentina decisión de desechar un acuerdo de puente aéreo con España y reimponer medidas estrictas de cuarentena por coronavirus.

Cientos de miles de turistas británicos ahora se enfrentan a un autoaislamiento obligatorio de 14 días después de que el gobierno del Reino Unido eliminó al país europeo de su lista de vuelos seguros con solo unas horas de aviso el sábado por la noche, mientras que muchos más han tenido viajes a España.

La industria de los viajes, que perderá millones de ingresos, reaccionó con furia ante el movimiento inesperado y cuestionó la justificación de la decisión de imponer medidas estrictas de cuarentena en todas las regiones de España, incluidas Baleares y las Islas Canarias.

Dominic Raab, el secretario de Relaciones Exteriores, insistió en que el gobierno no se disculpará por la decisión de reimponer la cuarentena obligatoria para quienes ingresen al Reino Unido desde España.

También dijo que el gobierno no podría "garantizar" que otros países que actualmente están en la lista de vuelos seguros serían eliminados si experimentan un aumento en las tasas de transmisión del coronavirus, y admitió que los turistas británicos enfrentarán "incertidumbre" si planean viajar al extranjero este verano.

"Gran salto" en contagios de coronavirus

Hablando el domingo, Raab dijo que los datos habían mostrado un "gran salto" en las infecciones por coronavirus en toda España continental.

"Eso se evaluó ayer por la tarde y tomamos la decisión lo más rápido que pudimos", mencionó el domingo a Sophy Ridge de Sky News.

"No podemos pedir disculpas por hacerlo", agregó.

“Debemos ser capaces de tomar medidas rápidas y decisivas, particularmente en relación con la localización local o internacional en relación con España o un país en particular, donde vemos que debemos tomar medidas. De lo contrario, corremos el riesgo de reinfección en el Reino Unido, potencialmente una segunda ola aquí y luego otro bloqueo ”.

Sin embargo, la canciller española, Arancha González, dijo a los periodistas que su gobierno había entrado en "diálogo" con el Reino Unido para excluir a Baleares y las Islas Canarias de las estrictas medidas de cuarentena y esperaba que las conversaciones "fructifiquen en breve".

La Sra. González argumentó: “Como en cualquier otro país europeo, estamos viendo brotes: los brotes en España están perfectamente controlados. España es un país seguro para turistas y españoles ".

Piden reforzar medidas

Nick Thomas-Symonds, el secretario del Interior en la sombra, también pidió al gobierno que intensifique el sistema de rastreo y aislamiento COVID-19 "para evitar la necesidad de la herramienta contundente de la cuarentena de 14 días".

"La política del gobierno con respecto a las restricciones de viaje ha carecido de control y coherencia desde el principio", agregó.

“El último proceso de toma de decisiones con respecto a España y el corto aviso para los viajeros ha creado una sensación de pánico y pérdida de control.

"El gobierno debería tener planes de contingencia adecuados para apoyar a las personas que regresan a casa donde no hay garantía de que sus empleadores les permitan 14 días de flexibilidad laboral".

El Dr. Daniel López-Acuña, epidemiólogo español, cuestionó la repentina decisión del gobierno del Reino Unido de reimponer las estrictas medidas de cuarentena.

"Desde mi punto de vista, no está justificado epidemiológicamente", dijo a The World This Weekend de la BBC.

"Está siendo injusto, está siendo innecesario. No creo que haya sido lo más apropiado".

Él dijo: “En realidad, 14 regiones en España tienen una tasa de infección que es más baja que la tasa de infección promedio en el Reino Unido".

El problema, el pico, el mayor número de casos, se concentra exclusivamente en tres regiones: Cataluña, Aragón y Navarra, donde ha habido brotes que se han transmitido a la comunidad y han requerido algunas medidas más drásticas de confinamiento o movilidad limitada, o estrategia de mitigación para reducir la transmisión comunitaria.

La decisión de desechar el acuerdo del puente aéreo con España incluso sorprendió a dos ministros del gobierno que viajaron al país para un receso de verano cuando el Parlamento entró en un receso de seis semanas.

Tanto el secretario de transporte Grant Shapps como Paul Scully, el ministro de Londres, se verán obligados a aislarse durante 14 días cuando regresen al Reino Unido.

El domingo, Shapps publicó en las redes sociales: “Después del aumento inesperadamente rápido en los casos de coronavirus en España, hoy realicé una videollamada con las aerolíneas del Reino Unido + nuestro embajador Hugh Elliott para asegurar una estrecha coordinación para ayudar a los ciudadanos del Reino Unido a regresar de España. Tendremos que poner en cuarentena durante 14 días a la llegada ".

Evidentemente sorprendido por el cambio repentino en la política, el Sr. Scully publicó en su Instagram desde Lanzarote, compartiendo una captura de pantalla de las noticias con el título "vale la pena" y un emoji con los ojos en blanco. Más tarde agregó:

