Gobernadora en Argentina revictimiza a mujer acosada y la polémica estalla

polémico video hizo explotar la controversia en Buenos Aire, Argentina, cuando la gobernadora, “revictimizó” a una mujer víctima de violencia de género: María Eugenia Vidal, caminaba por el barrio rodeada de gente:

La mujer se acercó y le informó que estaba siendo víctima de acoso.

“Hay un hombre que me acosa constantemente” dijo la víctima

“¿Fue tu pareja?” preguntó la gobernadora.

“No, jamás lo había visto”

“¿Y apareció de la nada?”

“Sí. Y yo a partir de ahí ya no quise salir más sola.

“No te preocupes, yo le voy a decir la verdad. Que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola”.

El video destapó la polémica de cómo tratar a una víctima de violencia de género.

Posteriormente, la Gobernadora, caminaba por el barrio y luego de subir unas escaleras, golpeó la puerta:

"Buen día, Horacio, soy María Eugenia Vidal, la Gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Sólo para avisarte que, ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándolo. Hasta luego"

En las imágenes, aparece el texto: “No desperdiciamos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo”.

El video se difundió por las redes sociales de una senador de “Cambiemos” quien posteriormente eliminó la publicación.

Los usuarios se hicieron notar y criticaron a la gobernadora por la falta de perspectiva de género, además de la exposición de la víctima y no al presunto victimario.