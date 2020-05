Gobernadora de Michigan: "La llamada de mi esposo sobre el barco fue solo humor"

gobernadora michigan humor esposo

La gobernadora Gretchen Whitmer dijo el martes que su esposo "hizo un intento fallido de humor" al pedir que la instalación de su barco se acelerara en una llamada la semana pasada a una compañía de muelles del norte de Michigan.

"Sabiendo que no haría la diferencia, en broma preguntó si estar casado conmigo podría ascenderlo", dijo Whitmer sobre su esposo, Marc Mallory, durante una conferencia de prensa.

"Lo lamenta. Ojalá no hubiera sucedido. Y eso es realmente todo lo que tenemos que decir al respecto", dijo Whitmer.

El gobernador demócrata hizo los comentarios un día después de que The Detroit News informara por primera vez de las publicaciones en las redes sociales de NorthShore Dock LLC acerca de la solicitud y cuando recibió críticas de los legisladores republicanos que dijeron que había sido hipócrita al alentar a otros a no descender a la cercana ciudad de Traverse.

Las publicaciones dijeron que Mallory había llamado a la compañía para preguntarle si el hecho de estar casado con el gobernador podría instalar su bote en su segunda casa en el condado de Antrim más rápidamente.

Whitmer abordó la situación al final de una conferencia de prensa del martes después de declarar que se habían difundido rumores "desenfrenados" sobre ella y antes de decir que sus vecinos del norte de Michigan habían sido "aterrorizados" durante el fin de semana del Día de los Caídos.

"Pensó que podría reírse", dijo Whitmer sobre su esposo. "No fue así. Y para ser honesto, tampoco me reía cuando me lo transmitieron. Porque sabía cómo se percibiría".

Las publicaciones, que ya no son visibles para el público, dijeron que Mallory había solicitado que su bote fuera lanzado para el verano anterior al fin de semana del Memorial Day.

La solicitud hecha a NorthShore Dock LLC llegó la semana pasada cuando el gobernador demócrata estaba alentando a otros residentes a "pensar mucho" antes de viajar a segundas residencias en el norte de Michigan para las vacaciones. Whitmer y su esposo tienen una propiedad en el área de Elk Rapids, según los registros del condado.

El norte de Michigan inferior, junto con la península superior, fueron las primeras regiones en el estado en experimentar restricciones relajadas que permitieron a las empresas reabrir con medidas de seguridad vigentes y restaurantes para comenzar a servir a los clientes.

Cuando se le preguntó si los miembros de su familia habían viajado a su segunda residencia en el condado de Antrim durante la pandemia, Whitmer señaló que la prohibición de viajar a segundas residencias había sido levantada anteriormente. Ella dijo que su esposo estuvo en la casa en el norte de Michigan por una o dos noches.

"Mi esposo fue a nuestra casa en el condado de Antrim y rastrilló algunas hojas y regresó a casa", dijo.

"Así que él estaba allí. No todos nos amontonamos en el automóvil para ir a disfrutar de nuestra segunda casa, aunque eso hubiera sido permitido".

No discutirán "llamada de humor"

Tiffany Brown, la portavoz del gobernador, se negó el lunes a confirmar o negar las declaraciones de la compañía del muelle.

"Nuestra práctica no es discutir el calendario / horarios personales del gobernador o de su familia. Y no vamos a hacer que sea una práctica abordar todos los rumores que se difunden en línea", dijo Brown el lunes.

Gobernadora de Michigan aclara situación sobre la llamada de su esposo

Pero el senador Tom Barrett, republicano por Charlotte, dijo que publicó sobre las declaraciones de la compañía del muelle en Facebook el viernes antes de que la oficina del gobernador se comunicara con la oficina del líder de la mayoría del Senado Mike Shirkey, afirmando que la publicación de Barrett era falsa y debería ser eliminada.

Barrett dijo que eliminó la publicación antes de confirmar su validez al día siguiente.

"Es 100% evidencia de un encubrimiento", dijo Barrett sobre las declaraciones de Whitmer el martes, y agregó que debería disculparse con la gente de Michigan.

Laura Cox, presidenta del Partido Republicano de Michigan, también criticó al gobernador.

