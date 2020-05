Gobernador dice que Minneapolis está "bajo asalto". ¿Quién está detrás de las protestas?

George Floyd Minneapolis

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, culpó a los "elementos" del terrorismo doméstico, el extremismo ideológico y la desestabilización internacional por lo que llamó un asalto a Minneapolis. Los líderes de la comunidad negra sugirieron que la destrucción fue liderada por supremacistas blancos y anarquistas que intentaron destruir el estado.

Pero si se pudieran encontrar revolucionarios alienígenas entre las grandes multitudes que destrozaron tiendas y negocios a lo largo de un tramo de dos millas del sur de Minneapolis luego del asesinato policial de George Floyd, también había mucha gente impulsada por nada más que ira y oportunismo visceral.

Luego de los disturbios del viernes por la noche, Walz dijo que Minneapolis y la vecina St Paul estaban "bajo asalto" de personas de fuera de las ciudades. Sugirió que hasta el 80% de los saqueos e incendiar edificios eran de otros lugares.

"La situación en Minneapolis ya no tiene nada que ver con el asesinato de George Floyd", dijo.

"Se trata de atacar a la sociedad civil, infundir miedo e interrumpir nuestra gran ciudad".

Peggy Flanagan, la teniente gobernadora, culpó a quienes dijo que no tenían en mente los intereses de la comunidad.

“Hay supremacistas blancos allí. Hay anarquistas. Hay personas que están quemando instituciones que son fundamentales para nuestra identidad ", dijo.

Emilia González Avalos, directora de la organización comunitaria Navigate MN, dijo que los extraños vinieron a "causar más daño y dolor en lugares donde ya hay daño y dolor".

Otros líderes de la comunidad culparon a aquellos que dijeron que tenían la intención de derrocar al gobierno. En el departamento de justicia de Washington, el fiscal general, William Barr, hizo comentarios similares.

Blancos vestidos de negros

La narrativa de los agitadores externos que causaban problemas no estaba exenta de verdad. Los jóvenes blancos vestidos de negro, que a veces no parecían conocer la ciudad, se encontraban entre los más agresivos con la policía. Trabajaron en grupos y pintaron con spray los grafitis más políticos, más allá de los reclamos de justicia para George Floyd o el omnipresente "Fuck the police".

Pero culpar a los agitadores ideológicos también es políticamente conveniente, entre otras cosas porque Walz estaba profundamente avergonzado por el hecho de que la policía y la guardia nacional no hicieron cumplir un toque de queda que, según él, pondría fin a la destrucción.

También es falso.

Un gran número de personas que atacaron edificios y saquearon eran de la ciudad, si no del vecindario de Lake Street que más sufrió. No estaban allí para derrocar nada. Muchos parecían más decididos a arrastrar a casa el contenido de Target o la licorería, o simplemente desahogar su enojo al sacarlo en paneles de vidrio.

A medida que las protestas se arremolinaron en el sur de Minneapolis, diferentes grupos se destacaron. Los jóvenes blancos que trabajan en grupos, con frecuencia con mochilas. Gente local, muchos afroamericanos, pero también blancos y latinos, que están allí para mantener el foco firmemente en la demanda de justicia para George Floyd, y particularmente un llamado al arresto de todos los oficiales involucrados en su muerte. Y grupos de hombres principalmente jóvenes, tanto blancos como negros, que lideran el saqueo.

A veces protestan juntos. Los que el gobernador llamó anarquistas a menudo se veían junto a los hombres que destrozaban las tiendas, pero no necesariamente se quedaron para saquear. Los manifestantes que buscaban justicia se reunieron junto a la joven multitud blanca vestida de negro fuera de la estación de policía del quinto recinto.

Si había un esquema bien coordinado para desarmar Minneapolis, también había una gran cantidad de oportunismo por parte de un gran número de personas que no podían creer su suerte. Algunos llegaron en automóviles con placas de Minnesota para cargar los productos de Target. Una línea de vehículos se detuvo en la licorería para transportar en cajas de cerveza y licores. Otros se llevaron lo que pudieron en los carritos de compras.

Lo que es diferente en la ciudad es la magnitud de la destrucción.

Mientras que las protestas en Ferguson, Missouri, hace seis años por el asesinato policial de Michael Brown involucraron saqueos y la quema de edificios, en su mayoría se centraron en enfrentamientos nocturnos con la policía.

Además del asalto y demolición de la estación de policía del tercer recinto el jueves, dos noches de disturbios han dejado un tramo de más de dos millas de la calle Lake maltrecho y quemado. Decenas de tiendas y negocios fueron destruidos, y muchos más dañados, ya que apenas un bloque quedó indemne. En partes, filas enteras de tiendas fueron arrasadas por el fuego. Otros lugares escaparon sin más que ventanas rotas.

Las estaciones de servicio, bancos y tiendas de autopartes fueron incendiadas. Las tiendas minoristas en expansión fueron saqueadas por completo. Las farmacias fueron un objetivo favorito. Pero muchas de las tiendas afectadas fueron pequeñas preocupaciones familiares. Barberos, restaurantes, distribuidores de electrónica, lavado de autos.

El asalto a una gran licorería ayudó a convertir el motín en una fiesta para algunos, mientras la música retumbaba y los autos arrastraban por Lake Street.