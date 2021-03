Gobernador de Nueva York es acusado de acoso sexual por una tercera mujer

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York nuevamente es acusado de acoso sexual por mujeres que trabajaron con él durante algún tiempo. La tercera mujer en señalar se identificó como Anna Ruch, de 33 años de edad, y detalló el momento del abuso en su contra.

La fémina aseguró que el gobernador de Nueva York le preguntó si podría besarla mientras agarraba sus mejillas a la fuerza. Esto habría pasado en una boda que tuvo lugar en septiembre de 2019.

Anna Ruck asegura que se sintió incómoda y avergonzada tras lo sucedido y dijo que en ese momento no conocía a Andrew Cuomo. Especificó que ella se acercó al gobernador de Nueva York para agradecerle por un brindis que hizo para los recién casados y luego de esto, el político puso su mano en su cintura repetidas veces y ella intentó alejarlo.

Fue ahí cuando Cuomo dijo que Ruch estaba “agresiva” con él e intentó darle un beso poniendo sus manos en la cara de la mujer.

El testimonio de Anna fue respaldado por uno de sus amigos y con mensajes de texto de aquel momento, además de fotografías de dicho evento.

“Volví la cabeza y no tuve palabras en aquel momento”.

Tras las acusaciones, un portavoz de Andrew Cuomo que fue citado por The New York Times indicó que el gobernador emitió un texto en el que reconoció que algunas cosas que dijo pudieron interpretarse mal “como flirteo no buscado”.

Andrew Cuomo es señalado por otra mujer de acosarla sexualmente

Gobernador de Nueva York acusado de acoso sexual

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue acusado de acoso sexual por dos mujeres que sí trabajaron con él; a diferencia de Anna Ruch, que trabajó en la administración de Barack Obama y en la campaña presidencial de Joe Biden.

La primera mujer en señalan a Cuomo de acoso sexual, se identificó como Charlotte Benner, de 25 años, y aseguró que el gobernador le hizo preguntas de su vida sexual y le planteó acostarse con hombres más grandes que ella.

Lindsey Boylan, la segunda mujer presunta víctima de acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York, dijo que Andrew Cuomo le hizo comentarios inapropiados y la besó a la fuerza.

