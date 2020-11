Glitch en Demon's Souls te permite derrotar a los enemigos con un solo golpe

Demon's Souls fue el primer juego de FromSoftware que se hizo conocido por su alta dificultad y que cimentó el estilo de juego de Soulsborne. De hecho, debido a su dificultad, Bluepoint Games pensó en incluir un modo fácil en el remake, pero finalmente lo descartó. Sin embargo, hay una forma en que los jugadores menos hábiles no tendrán problemas para pasar el juego gracias a una falla¡.

Unos días antes del estreno, Demon's Souls ha dado mucho de qué hablar debido a los secretos que los fanáticos han descubierto y el más nuevo es un glitch que permite a los jugadores aniquilar a todos los enemigos con un solo golpe.

El error en cuestión fue descubierto por la comunidad del juego y el usuario de YouTube ymfah lo muestra en acción, además de detallar paso a paso cómo replicarlo desde el inicio de un juego. Este truco consiste básicamente en subir los puntos de suerte en las estadísticas de un personaje mediante un glitch.

Replicar la falla del remake de Demon's Souls

Lo interesante es que, dado que la Blueblood Sword es la única arma cuyo daño físico y mágico aumenta cuanto más la suerte del usuario, el poder que puede infligir aprovechando este fallo es simplemente devastador. Además, aumentar la suerte aumenta el poder de ataque cargado (R2), lo que permite que cualquier ataque realizado con este botón inflija un gran daño.

El aumento de la suerte también aumenta la probabilidad de encontrar un botín de manera absurda al derrotar enemigos, por lo que encontrar elementos como Moneda de oro ahora no será nada difícil.

Puedes lograr una fuerza ilimitada con el glitch

Como ves, ymfah logró subir su suerte a 82,503 puntos, lo que le costaría 1,052,770,304 almas, pero al parecer no son necesarias, pues solo tenía 8,443 y no tenía que gastarlas. Como resultado, el poder de ataque cargado de su arma principal aumentó a 6567 puntos en su primera visita a Maiden in Black.

Este truco se puede repetir hasta el cansancio, por lo que se puede ganar una cantidad increíble de puntos de suerte por cada moneda, al tiempo que aumenta el daño que inflige Blueblood Sword.

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta la facilidad con la que se puede engañar al juego con este glitch, es muy probable que Bluepoint Games ya esté trabajando en un parche, por lo que probablemente ya no esté disponible en unos días.

Para replicar el glitch, es necesario obtener los materiales necesarios para forjar la Blueblood Sword, un arma que basa su poder de ataque en la suerte del usuario y que requiere 18 puntos de Fuerza, Destreza, Magia y Fe para equiparla.

Si tienes esos requisitos, solo queda probar suerte y encontrar la Moneda de Oro, un consumible raro que arrojan ciertos enemigos del mundo 2-2, en The Tunnel City y que podría implicar algo de agricultura. Sin embargo, al obtener esta moneda, tendrás lo necesario para replicar la falla.

Solo tendrás que acudir a la Maiden in Black y justo antes de hablar con ella tendrás que consumir la Moneda de Oro y hablar rápidamente con ella y abrir el menú de subir de nivel (Busca el poder del alma) e inmediatamente verás cómo automáticamente el atributo suerte mientras el efecto Moneda de oro está activo.

Demon’s Souls podría haber incluido un modo fácil en PS5

Es de conocimiento común en este punto que no hay un modo fácil de Demon's Souls en el remake de PlayStation 5, pero podría haberlo existido.

Hablando con The Washington Post, Gavin Moore (Director Creativo de SIE en este proyecto) reveló que el equipo de desarrollo de Bluepoint sí lo consideró y discutió, pero finalmente decidió no hacerlo porque no sentían que fuera su lugar (el juego original era, después de todo, hecho por FromSoftware para PlayStation 3).

Este proyecto rehace el trabajo de otro equipo de desarrollo. Si bien hemos realizado algunos cambios, nuestro mantra principal siempre ha sido preservar el espíritu y la intención de los creadores originales. Si bien consideramos y discutimos un modo fácil, finalmente decidimos que no era nuestro lugar, simplemente ser custodios de este increíble juego, agregar algo que alteraría fundamentalmente su equilibrio.

Dicho esto, aunque técnicamente no hay un modo fácil de Demon's Souls incluso en este remake para PlayStation 5, esta versión del notorio castigo sí presenta algunas ayudas adicionales.