Ginecólogo de Malasia asegura haber creado el 'primer condón unisex del mundo'

Según el sitio web Wondaleaf del ginecólogo de Malasia: "Wondaleaf puede ser el método anticonceptivo ideal que puede revolucionar la salud sexual y reproductiva", avalado por Sabaratnam Arulkumaran, ex presidente del Royal College of Obstetricians and Gynecologists.

El condón unisex Wondaleaf está hecho de poliuretano, un material de grado médico que se puede encontrar en guantes o apósitos médicos para heridas y lesiones, y tiene un grosor de 0.03 milímetros.

"Es un condón con una cubierta adhesiva que se adhiere a la vagina o el pene, además de cubrir el área adyacente para una protección adicional", dijo John Tang Ing Chinh, inventor del condón unisex Wondaleaf, según Reuters.

El primer condón unisex del mundo se encuentra únicamente disponible en el mercado malayo.

"Una vez que te lo pones, a menudo no te das cuenta de que está ahí".

Debido a que el condón cubre toda el área púbica, dice Wondaleaf, es mucho más seguro que otros anticonceptivos para prevenir las ETS y el embarazo, pero la compañía no incluye qué tan efectivo es en su sitio web.

Condón unisex de Malasia a detalle

El condón de talla única es un método anticonceptivo alternativo para las personas alérgicas al látex. Aunque solo está disponible en Malasia, el sitio dice que está trabajando para cumplir con los estándares en otros países para que el condón esté ampliamente disponible.

"Soy bastante optimista de que con el tiempo será una adición significativa a los muchos métodos anticonceptivos utilizados en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual", dijo Tang a Reuters.

A nivel mundial, la esterilización femenina y los condones son los anticonceptivos más utilizados y eficaces, según datos de las Naciones Unidas.

Los condones son el único anticonceptivo que puede prevenir tanto un embarazo como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, según la Organización Mundial de la Salud.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Malasia como que declaró confinamiento nacional por aumento de COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.