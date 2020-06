Gianna, hija de George Floyd, recibe beca de la Universidad del Sur de Texas

A Gianna Floyd, de 6 años, se le ofreció una beca completa para la Universidad del Sur de Texas (TSU) en honor a su padre, que creció en Houston, Texas, la Junta de Regentes de la institución honra la memoria de George Floyd, dijo la Universidad en un comunicado después del funeral de George el martes.

"El Sr. Floyd era un ciudadano de toda la vida del Tercer Distrito y un graduado venerado de la Escuela Secundaria Jack Yates. La Junta de la Fundación TSU, aprobó un fondo para proporcionar una beca completa para la querida hija de Floyd, Gianna.

TSU y el personal ejecutivo y académico preparará un lugar para la señorita Floyd si desea asistir a la universidad, cabe mencionar que esta noticia llega días después que se confirmara que Kanye West había creado un fondo de ahorro para la universidad para cubrir la matrícula de Gianna.

Floyd Mayweather es una de las personalidades que se ha solidarizado y mostrado su apoyo a la familia del George Floyd.

Además, el rapero "Follow God" donó a 2 millones de dólares en relación con la muerte de George, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor y es que a raíz del fallecimiento de George Floyd, la madre de Gianna, Roxie Washington, ha revelado cómo su familia está lidiando con su pérdida.

"No tengo mucho que decir porque no puedo juntar mis palabras en este momento, pero quería que todos supieran que esto es lo que tomaron esos oficiales", dijo Roxie mientras señalaba a su hijo durante un 2 de junio, agregando, "Al final del día, pueden irse a casa y estar con sus familias. Gianna no tiene padre".

Ella continuó: "Él nunca la verá crecer, graduarse. Nunca la acompañará por el pasillo. Si hay un problema y ella necesita un padre, ya no lo tiene, estoy aquí por mi bebé y estoy por George porque quiero justicia para él", concluyó.

Al día siguiente, durante la visita de Roxie y Gianna a Good Morning America, Gianna dijo que extraña a su padre. Dando a los espectadores una mirada a su relación, también dijo que "jugó conmigo" haciendo referencia a su padre George Floyd.

Entrando, Roxie agregó: "No tenía que jugar con nadie más porque papá iba a jugar con ella todo el día. Ese era su bebé. Amaba a su pequeña niña".