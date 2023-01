Ghislaine Maxwell asegura que Epstein fue asesinado

Ghislaine Maxwell se encuentra cumpliendo una condenada de 20 años por tráfico sexual de menores en el marco de la red internacional de explotación que era liderada por Jeffrey Epstein.

Esta mujer de la socialité tocó fondo mientras era la mano derecha del empresario, encargándose de reclutar y seducir a las jóvenes que fueron víctimas de abusos sexuales por parte del empresario, quien se sucedió tras ingresar a una prisión mientras esperaba a ser condenado por cargos de pedofilia.

Sin embargo, pese a que se encuentra en prisión, Ghislaine continuando dando entrevistas puntuales, en las que denuncia las malas condiciones del centro penitenciario en el que se encuentra.

Así como de sacar a la luz sobre sus conexiones con la familia real británica a través del duque de York, quien fue un amigo de Epstein. La más reciente entrevista fue para el programa Talk TV, el cual fue emitido este lunes.

Asegura que la muerte de Epstein fue un asesinato

Epstein se suicidó cuando esperaba ser condenado por cargos de pedofilia

En esta ocasión, Ghislaine habló sin tapujos sobre muerte de su antiguo socio, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

"Creo que fue asesinado", aseguró sin dudarlo ni un segundo. "Me quedé en shock. Y luego me pregunté cómo podía haber ocurrido porque, por lo que a mí respecta, él iba a apelar. Estaba segura de que iba a apelar. Y estoy convencida de que estaba protegido por el acuerdo de no enjuiciamiento. Pero yo no formaba parte de la acusación. No fui mencionada. Ni siquiera era una de los co-conspiradores".

El misterio en torno a la muerte del pedófilo ha creado muchas teorías conspiranoicas, pues todo lo que rodea el aparente suicidio del infame depredador sexual no termina de cimentar su supuesta muerte autoinfligida, a pesar de que el médico forense dictaminó que su muerte fue por ahorcamiento.

¿Qué pasó con la isla privada de Jeffrey Epstein?

Ghislaine suele dar entrevista a medios donde habla de su experiencia

En general, la isla de Epstein no se ha sido tocada, pues en las fotos aéreas tomadas en diciembre del 2021 se puede ver complejo de mansiones de Epstein en la cima de una colina, con su alberca y embarcadero, aún intactos, así como varios otros edificios que se mantiene en pie en toda la isla.

