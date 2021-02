Georgia investiga a Trump y su intento de ANULAR resultados electorales

La oficina del secretario de Estado de Georgia abrió formalmente una investigación sobre los esfuerzos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular los resultados de las elecciones estatales de 2020, informó Reuters el lunes.

La investigación sigue a la conversación de Trump con el secretario de Estado Brad Raffensperger del 2 de enero en la que Trump lo presionó y casi suplicó para que revocara los resultados electorales del estado.

La agencia Reuters reportó primero la investigación, anunciada por la Oficina de la Secretaría de Estado de Georgia.

The Washington Post publicó una grabación del teléfono de Trump con el secretario de Estado de Georgia, en la que Trump instó a Raffensperger a "encontrar" suficientes votos para cambiar el resultado de las elecciones.

Durante la llamada telefónica, Trump le dijo a Raffensperger que: “No hay forma de que perdiera a Georgia. ¡No hay forma! Ganamos por cientos de miles de votos ”, a lo que Raffensperger respondió:“ Bueno, señor presidente, el desafío que tiene es que los datos que tiene son incorrectos ”.

"No hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado", continuó Trump. "Deberías querer tener una elección precisa, y eres republicano".

"Creemos que tenemos una elección precisa". Respondió Raffensperger.

"No, no la tienes. No la tienes. Ni siquiera de cerca. Estás fuera de lugar por cientos de miles de votos", respondió Trump.

En enero, La Verdad Noticias reportó los llamados de dos representantes demócratas para que el FBI investigara la llamada de Trump con el secretario Raffernsperger.

Trump, caído en desgracia

El caso de Georgia representa solo una más de las múltiples denuncias que enfrenta Trump menos de un mes después de haber abandonado la Casa Blanca, y en la víspera de su segundo juicio político.

Lejos de la Oficina Oval, el exmandatario se ha instalado en su mansión en Palm Beach, Florida, desde donde ha prometido continuar ejercitando su agenda America First con la inauguración de su Oficina del Expresidente.

Trump nunca se retractó de sus falsas afirmaciones sobre fraude electoral, y tampoco abrió las puertas a Joe Biden en la Casa Blanca. La investigación en Georgia podría ser una página más en la potencial historia de desgracia del presidente 45 de los Estados Unidos.

