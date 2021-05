George Floyd: A un año de su muerte el racismo sigue debatiéndose en EEUU

Este martes se conmemora el aniversario del asesinato de George Floyd, asfixiado por el agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, con concentraciones en todo el país, pero sin haber dejado atrás el debate sobre las relaciones raciales.

Resulta que aunque las relaciones entre blancos - el 67% de la población - y negros - el 13% - centran el debate, las demás minorías también están jugando un papel crecientemente influyente, como revela la Ley Anti-Crímenes por el Covid-19, aprobada la semana pasada.

Hay que destacar que esa ley tipifica como delito los ataques contra la comunidad asiática vinculados a la pandemia. Porque, desde que llegó el coronavirus, una parte de la opinión pública estadounidense ha decidido que la culpa de la pandemia es de los asiáticos que viven en el país.

George Floyd y el racismo a nivel político

Culpable de la muerte de George Floyd

El Gobierno de Joe Biden es como una instalación de ARCO, que se mantiene estable con la mayor diversidad posible. La vicepresidenta, Kamala Harris, es mujer y afroamericana o estadounidense de origen indio, conforme a las necesidades políticas del momento.

Un afroamericano, Lloyd Austin, quitó en el último momento el puesto de secretario de Defensa a una mujer blanca, Michèle Flournoy, y el presidente puso en peligro la magra mayoría de su partido en el Congreso al elegir para su Gobierno a tres congresistas:

Marcia Fudge (mujer, afroamericana), Cedric Richmond (hombre, afroamericano), y Deb Haaland (mujer, indígena, y la primera persona de esa comunidad que tiene un cargo en un gabinete presidencial en la Historia de EEUU).

En 2020, el número de homicidios creció un alucinante 33% en las grandes ciudades de Estados Unidos. Las causas de ese brutal aumento no están claras, pero, para muchos, es inevitable no considerar al menos la posibilidad de que la policía no quiere líos.

Ley George Floyd para la Justicia en la Acción Policial

Aniversario George Floyd

La división queda de manifiesto en el proyecto de Ley George Floyd para la Justicia en la Acción Policial (George Floyd Justice in Policing Act), cuya tramitación está avanzando en el Congreso al paso de tortuga.

El objetivo de Biden, que era que el Congreso lo votara este martes, es inalcanzable, debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos acerca de la responsabilidad civil de los agentes de policía.

La inclusividadse ha convertido en el eslogan de las grandes empresas, donde ahora resulta casi de rigor incluir mujeres y minorías raciales en puestos de responsabilidad en los que hasta hace poco brillaban por su ausencia.

Cabe destacar que el acrónimo ESG ('Inclusividad', Social, Gobernanza) se ha convertido en la palabra mágica a la hora de evaluar la gestión de las empresas, y en él está incluida la cuestión racial, aunque nadie sabe muy bien cómo se plasma eso en la práctica.

