Gente sigue atacando a los manifestantes de Black Lives Matter con sus automóviles

black lives matter ataques manifestantes

El martes por la noche en Nueva York, cuando una protesta de Black Lives Matter terminaba, un SUV se acercó a una fila de personas en bicicletas que protegían a los manifestantes en la esquina de 42nd Street y First Avenue.

Y aunque los manifestantes le indicaron que mejor encontrara una ruta diferente, si no lo hacía "reventarían sus neumáticos",no le importó, aceleró y se fue contra ellos.

Manifestantes de Black Lives Matter han sido atacados por automovilistas

"No se detuvo", dijo un testigo a NY1. “Literalmente puso el pedal en el metal y literalmente condujo entre la multitud. Fue devastador ".

Milagrosamente, nadie resultó herido en el incidente, pero esto es solo lo último en una tendencia creciente de ataques de vehículos contra manifestantes en todo Estados Unidos en las últimas semanas.

Registran más 60 ataques de automovilistas a manifestantes

Según los datos recopilados por Ari Weil, subdirector de investigación del Proyecto de Seguridad y Amenazas de Chicago de la Universidad de Chicago, el incidente del martes por la noche marca al menos el 68º ataque automovilístico en todo el país desde que George Floyd murió el 25 de mayo, lo que provocó una ola de protestas contra el racismo en todo el país.

Se informaron varios ataques e incidentes solo en la última semana. Varios manifestantes resultaron heridos y uno fue asesinado.

El sábado, los manifestantes se habían reunido en una sección de la Interestatal 5 en Seattle durante una hora cuando un automóvil blanco rompió un bloqueo policial y se dirigió hacia los manifestantes a una "alta velocidad", según la Policía del Estado de Washington, golpeando a dos víctimas Una de las víctimas, Summer Taylor, de 24 años, murió horas después en el Harborview Medical Center.

�� El afroamericano que atropelló mortalmente a la antifa Summer Taylor ha entrado en prisión bajo fianza d 1 millón de dólares.Manifestantes del BLM vandalizan otra estatua n Richmond, pidiendo, paradójicamente, vengar la muerte de Taylor y "abolir la policía" por ello. pic.twitter.com/U7PHT7orYi — Luís���������� (@VeniVidiSP) July 8, 2020

La otra persona que fue golpeada, Díaz Love, de 32 años, permanece en estado grave en un hospital de Seattle. El conductor, Dawit Kelete, de 27 años, fue arrestado y acusado de asalto vehicular.

El martes por la noche, también en Seattle, un conductor subió a la acera para evitar otros automóviles que bloqueaban el camino para proteger a los manifestantes que marchaban por la calle.

Un hombre condujo su auto hacia una multitud de manifestantes en Seattle (EE.UU.) y abrió fuego cuando algunos de los presentes trataron de bloquear su movimiento https://t.co/3WtmFJL43g pic.twitter.com/IcW46Awr31 — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2020

Un video grabado por un residente en un departamento sobre la calle muestra que el conductor no se detuvo cuando un manifestante les suplicó que lo hicieran. No se reportaron heridos por el incidente.

En Bloomington, Indiana, el lunes por la noche, el conductor de un Toyota rojo aceleró inesperadamente en una multitud de manifestantes dispersos.

Cuando el vehículo se adelantó, una mujer se colgó del capó del automóvil mientras un hombre se aferró a la manija de la puerta del conductor. Dos personas resultaron heridas en el ataque.

Además de los ataques en sí, los expertos están expresando su preocupación por el aumento de la actividad en una comunidad en línea que se opone a las protestas y las bromas sobre los manifestantes heridos.

���� En Seattle un conductor ha atropellado a dos manifestantes del Black Lives Matter. Las dos mujeres se encuentran en estado crítico, el conductor ha sido arrestado.pic.twitter.com/8mjw3vmmma — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) July 4, 2020

Estos chistes y memes a menudo fomentan los ataques vehiculares contra los manifestantes, apuntando al movimiento Black Lives Matter en particular.

Te puede interesar:Sacerdote es suspendido tras llamar “gusanos y parásitos” a manifestantes de BLM

"No es solo algo extremista aquí, sino que hay círculos de redes sociales en línea donde la gente comparte estos y bromea sobre ellos porque no están de acuerdo con las protestas y sus métodos", dijo Weil al New York Times. "Compartir memes y bromear sobre atropellar a las personas puede conducir a un peligro real".