Generales rusos están muriendo en Ucrania en medio de la guerra

Ucrania dijo que ha matado a cuatro generales rusos desde que el país invadió el 24 de febrero.

Los generales están en peligro porque "las cosas van mal", dijeron funcionarios occidentales a Insider.

Como resultado, dijeron, los generales tratan de manejar la guerra más de cerca y se ponen en riesgo.

Los generales rusos están siendo asesinados en Ucrania porque siguen acercándose a las líneas del frente para tratar personalmente de revertir la vacilante invasión, dijeron funcionarios occidentales el jueves.

Ucrania dijo que ha matado a cuatro generales desde el comienzo de la invasión del país el 24 de febrero. El número de víctimas es inusual para oficiales militares de alto rango, que generalmente no están destinados a estar en la línea de fuego directa.

Los funcionarios no identificados le dijeron a Insider: "Debido a que las cosas van mal [los generales rusos] tienen que acercarse al frente para guiar a sus tropas en las operaciones".

"Necesitan proporcionar una supervisión más cercana, avanzar más y volverse vulnerables a la acción del enemigo".

Los funcionarios también citaron "muy, muy baja moral entre las fuerzas rusas" como una posible razón por la que los altos mandos se sintieron obligados a acercarse al frente en medio de la invasión de Rusia a Ucrania.

Hablaron en una sesión informativa para los medios e insistieron en ser identificados sólo como funcionarios de un gobierno occidental.

El último general que Ucrania dijo que había matado fue el mayor general ruso Oleg Mityaev.

Mityaev murió durante el asalto ruso a la ciudad de Mariupol, escribió Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, en Telegram el miércoles.

Los otros generales rusos que han muerto incluyen al general de división Andrei Sukhovetsky, al general de división Andrey Kolesnikov y al general Vitaly Gerasimov.

Como Tom Porter de Insider señaló el jueves, los funcionarios estadounidenses le dijeron a The New York Times que un general ruso fue asesinado después de usar una línea no segura para comunicarse, lo que permitió a Ucrania averiguar su ubicación y cazarlo.

