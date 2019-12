Gemelas modificadas genéticamente tiene mutaciones imprevistas

Un par de gemelas nacieron en 2018, pero su caso era único, ellas habían sido modificadas genéticamente durante el procedimiento de fecundación in vitro, sin embargo, después de más de un año se han dado contundentes revelaciones, las gemelas tuvieron mutaciones.

En noviembre del 2018 el científico chino He Jiankui reveló en Hong Kong que había modificado embriones de una fecundación in vitro para una pareja, donde buscaba una inmunidad natural contra el virus del sida, el VIH, durante su vida, pese a que este procedimiento no tenía ninguna justificación médica.

Algo salió mal y las gemelas modificadas genéticamente tienen mutaciones.

Como era de esperarse la comunidad científica a nivel internacional así como las autoridades criticaron en su momento el experimento de He Jiankui, ahora todo vuelve cuando un periodista recibió el manuscrito del estudio que el científico donde detalla su método y sus resultados.

En dicho manuscrito se explica que la mutación intentada, en una parte del gen CCR5, no tuvo éxito y que mutación realizada es "similar" a la que confiere la inmunidad, pero no idéntica.

Así mismo, se muestra que las gemelas modificadas genéticamente ya han presentado mutaciones en otros lugares de su genoma lo peor es que puede darse o ya se dio mutaciones entre una célula y otra, lo que podría tener consecuencias imprevisibles.

CRISPR

Esta es una técnica revolucionaria para modificar el genoma, fue creada en 2012 y es por mucho más sencilla de la empleada en tecnologías previas. El problema es que las tijeras cortan a menudo al lado del lugar deseado, lo que puede llevar a modificaciones inesperadas, por ello es que los genetistas aseguran que esta tecnología aún dista mucho de ser perfecta por lo que no debe ser empleada para fines terapéuticos.

El profesor en genética Kiran Musunuru, de la Universidad de Pensilvania dijo sobre el procedimiento del científico chino He Jiankui que "Hay muchos problemas en el caso de las gemelas Crispr”.

Musunuru añadió que “Todos los principios éticos establecidos fueron vulnerados, pero también hay un gran problema científico: no controló lo que hacía Crispr y eso tuvo muchas consecuencias imprevistas".