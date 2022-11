Gato viajó de polizón a Nueva York, el dueño de la maleta niega que sea suyo. Foto: universogatito.com

La ciudad de Nueva York es una de las metrópolis más importantes de Estados Unidos y de las más transitadas por vía aérea, es por eso que las medidas de seguridad pueden a llegar ser muy estrictas con el equipaje, pero en esta ocasión fue un gato el que trató de burlar a las autoridades al viajar dentro de una maleta, ¡su astucia te sorprenderá!

En La Verdad Noticias queremos decirte que no importa el país en el que te encuentres, las medidas de seguridad suelen ser bastantes claras con los objetos, alimentos o animales que puedes llevar a bordo, así que presta mucha atención a las reglas de equipaje si no quieres perder tu vuelo por no tener los papeles en regla de tus mascotas.

Hace poco te revelamos porque tu minino araña los muebles, pero ahora te decimos que antes de viajar, debes acostumbrar a tu mascota a viajar en transportadora, pues será más sencillo para ambos, separarse por algunas horas, en lo que sería para tu “michi”, un ambiente estresante por el ruido.

Gato viajó a Nueva York oculto en una maleta

Imágenes de cámara de seguridad. Foto: nypost.com

Durante una revisión en el aeropuerto, un agente de seguridad hizo un curioso descubrimiento en la máquina de rayos X al ver una mascota de color naranja dentro de una maleta cerrada con destino a Florida, imagen que alarmo al resto del equipo y provocó el interrogatorio preventivo a la dueña del equipaje, que negó ser dueña del animal.

Luego, en una entrevista realizada por el New York Post, la mujer aseguró que se trataba de un “accidente”, porque al salir de casa, no se dio cuenta de que el minino no estaba y que seguramente se había escabullido en su maleta, por lo cual, los agentes desistieron de presentar cargos por secuestro de animales.

¿Cómo viajar con gatos en un avión?

Entre las restricciones a tomar en cuenta, está el que no se aceptan mascotas menores a 4 meses, preñadas, muertas o en lactancia, además de que el límite son 4 documentadas y dos viajando a bordo por vuelo, también se prohíben la raza burmés, exotic shorthair, himalayo y persa.

Con información de actualidad.rt.com