Gata visita diario la tumba de su dueño; los gatos también son fieles

A través de un video publicado en redes sociales por el medio de comunicación RT en Español, se dio a conocer que una gata de Malasia, se volvió viral, pues cuando dijeron que los gatos no son fieles, esta hembra demostró lo contrario, pues desde el día que murió su dueño, hace dos años, ella lo sigue visitando en su tumba.

De acuerdo al medio antes mencionado, esta gata visita cada día la tumba y no hay un día que ella no vaya y todo esto fue captado en un video, que afortunadamente captaron el momento exacto en que se queda dormida y descansando a lado de la tumba de su dueño y según vecinos ella le es fiel a su amo, apesar de que ya no esté en vida.

La gata entró en depresión

Según los testigos, la gata dejó de comer, esto luego de perder a su dueño, lo que quiere decir que entró en depresión y soledad, aunque afortunadamente no ha muerto; los expertos dicen que un animal puede morir solo de tristeza, aunque hasta este momento sigue viva y fiel a la visita.

La información que proporcionaron a RT en Español, afirma que esta gata está en el estado malayo de Kelantan y según el dueño en vida respondía a Abdul Aziz Ismail, un hombre que falleció hace 2 años. Después de perder a su amigo, el felino, que responde al nombre de Nana, dejó de comer y no tuvo apetito durante 3 meses.

Los gatos también son fieles a sus dueños

Norhazlyn Mohd Nozi, hija del fallecido, relató que el animal empezó a acudir al cementerio desde el primer día después de la muerte del hombre. "Cada mañana, después de desayunar, cuando nuestra familia iba a visitar la tumba de mi padre, Nana se nos unía", relató.

Por último, aquellos que pensaron que los gatos no son fieles como los perros, hoy esta gata demostró todo lo contrario y cautivó las redes sociales, así como los medios de comunicación que nos da un ejemplo de amor y fidelidad, a pesar de que ya no está en vida a la personas que más amaba.