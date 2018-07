Gasta un millón de dólares en comprar todos los juguetes de una tienda

Un comprador anónimo hizo un regalo de despedida a Toys 'R' Us justo antes de que sus tiendas en todo Estados Unidos se prepararan para cerrar sus puertas por última vez. Fue un regalo tan grande que una tienda de Raleigh, Carolina del Norte, ni siquiera abrió para su último día programado el viernes.

Todo esto le costó, según los empleados, un millón de dólares (857.400 euros) y el destino de los juguetes son los brazos de los niños más necesitados, informa la afiliada de CNN WNCN.

Así que en lugar de pasar su último día el viernes con las cajas registradoras o ayudando a los clientes, el personal sacó los juguetes de los estantes vacíos y los empaquetó en cajas para cargarlas en un camión para el comprador.

Un empleado del Toys 'R' Us de Raleigh que habló con WTVD, filial de CNN, dijo que el comprador visitó su tienda para comprar los juguetes, pero no era el único lugar donde los compró porque no tenían tanto inventario en esa tienda.

Mientras la compañía no se ha manifestado, los rumores sobre el misterioso comprador se han disparado, con nombres sobre la mesa como el de Bill Gates.