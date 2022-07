Gabinete de Boris Johnson recibió varias renuncias por escándalo sexual

El parlamentario Chris Pincher, quien es muy cercano a Boris Johnson, fue involucrado en un escándalo sexual que está afectando la reputación del primer ministro británico y también provocó la salida del ministro de Infancia y Familias, Will Quince, que se unió a Sunak y Javid para evitar su carta de renuncia.

Después se supo que esto podría ser mentira, pero el ministro del Tesoro, John Glen, se sumó también al personal que renunció. 20 funcionarios abandonaron sus cargos en 24 horas y entre ellos figura el procurador general Alex Chalk y Laura Trott.

“Después de toda la sordidez, de todo el fracaso, está claro que este gobierno conservador se está derrumbando.

Esto se suma al abucheo masivo que recibió en el Jubileo de la Reina Isabel II en donde su participación no fue bien recibida por los ciudadanos, mismos que pedían su salida inmediata del evento que era en honor a la máxima autoridad de Inglaterra.

Pasos para entender la crisis de Boris Johnson

El escándalo estalló ante la presencia de más denuncias

El 30 de junio, se dio a conocer una información mediante el diario británico The Sun, en donde se decía que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador Chris Pitcher, manoseó a dos hombres en un club nocturno privado ubicado en Londres. El acusado renunció de manera inmediaa pero salieron a flote más casos de abuso sexual en su contra.

Aunque el ministro británico no está involucrado en el acto, el escándalo sí lo pone en una situación complicada ya que lo han cuestionado sobre su buen juicio ante la transparencia del gobierno que representa al país. En su defensa, la oficina de Johnson alegó que él no sabía de los escándalos antes de darle el cargo, pero el portavoz del mandatario lo contradijo.

Esto bastó para que se pusiera en tela de juicio la honestidad de Boris; incluso, ha cambiado de manera progresiva a medida que han surgido nuevos elementos, tal y como ocurrió en el llamado “Party Gate”, y el caso sobre las fiestas realizadas en la sede del gobierno cuando se dio el confinamiento por la pandemia. Existen incógnitas sobre la versión del ministro británico.

La oposición del primer ministro, Boris Johnson, quiere aprovechar la oportunidad para cambiar la regla que lo protege de ser cuestionado y que corresponde al Comité de 1922; el grupo está conformado por legisladores comunes del Partido Conservador británico y señalan cuánto tiempo debe pasar para ponerlo en cuestionamiento.

Por su parte, Andrew Briggen, uno de los más grandes críticos del británico, dijo a Sky News que está esperando a que la nueva directiva esté a favor del cambio de la regla y y de ese modo, eliminar la limitación.

Aliados de Boris Johnson están hartos

Han renunciado 20 funcionarios del gabinete

Medios locales indicaron que los parlamentarios y ministros conservadores, ya no toleran que se les mienta y a resultado, ellos quedan mal en radio y televisión. Por ejemplo, Will quince, defendió el nombramiento de Chris Pincher y dijo que recibió una “garantía categórica” que de Johnson no estaba enterado de las acusaciones, pero era mentira.

Después, Boris admitió que sí sabía pero decidió no decir nada; Quince presentó su renuncia este miércoles 6 de julio. En el mismo sentido, otros funcionarios han decidido irse para no estar expuestos a la situación.

