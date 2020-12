GTA Online lanza la 'primera gran expansión de mapa desde su lanzamiento'

Mientras Grand Theft Auto Online tenga la población de una ciudad real, Rockstar seguirá apoyándola y monetizándola.

Años después del lanzamiento del original, el componente online sigue funcionando; y recibir actualizaciones periódicamente después de un lanzamiento estancado. Ahora, recibe varias expansiones importantes cada año, incluida la más nueva llamada "Cayo Perico Heist". Rockstar lo llama "la primera gran expansión de la geografía de GTA Online desde su lanzamiento" y llegará el 15 de diciembre en todas las plataformas.

Pero el atraco no es lo único que se agrega, y puede que ni siquiera sea el atractivo principal. En silencio durante el fin de semana, Rockstar mostró más contenido de la expansión, incluido un nuevo club llamado "Music Locker", que se encuentra debajo del Diamond Casino and Resort. En resumen, habrá una nueva pista de baile, con DJ destacados reales (Blessed Madonna, Solomun, Dixon y Tale of us se eliminan).

Los jugadores ahora podrán disfrutar de esta expansión de mapa en GTA Online

También vendrán algunas mejoras mecánicas que se basan en la anterior actualización de baile "After Hours" del pasado del juego: como bailar con un compañero y nuevos bailes en general. Como sustituto de Second Life, GTA Online puede hacer el truco para mucha gente, con una gran comunidad y un número de jugadores para arrancar. Es sorprendente lo que ha logrado hasta ahora y lo que sigue logrando.

GTA VI llegaría junto con la expansión de GTA Online

Rockstar Games y la empresa matriz Take-Two Interactive permanecen callados con respecto al próximo juego de Grand Theft Auto, pero han hecho algo esta semana que ha hecho que los fanáticos hablen y es lógico si desde principios de año se sabe de la expansión que tendrá GTA Online.

Mientras los jugadores esperan más noticias sobre GTA 6 y su fecha de lanzamiento, algunos han comenzado a buscar pistas en la web. Y algo que se ha notado esta semana es Take-Two renovando dos nombres de dominio clave que parecen vinculados al próximo juego de Grand Theft Auto.

Según lo informado por GamesRadar , la decisión de la compañía de renovar su propiedad de gtavicecityonline.com junto con gtavi.com ha hecho que comiencen los rumores, y aunque muchos señalarán que esta es una práctica estándar para las empresas que protegen sus marcas, todavía ofrece un pequeño detalle de noticias interesantes para los fanáticos que se han quedado en la oscuridad.

La Verdad Noticias te informa que Ha habido rumores persistentes de que GTA 6 contará con Vice City como una de sus ubicaciones clave, una idea muy popular entre los fanáticos.