G7 lanza plan de infraestructura contra que competirá contra China

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, instó a desarrollar un plan de infraestructura con el resto de los líderes del G7 que se reunieron en una cumbre en Carbis Bay,en Reino Unido. Dicho proyecto para contrarrestar el avance que ha tenido China.

El pasado sábado 12 de junio, los dirigentes acordaron lanzar la iniciativa Build back better for the world (Reconstruir mejor para el mundo), para poder responder las necesidades de las infraestructuras en los países que tienen ingresos medios y bajos.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer que los líderes de la cumbre intentan recuperar la cooperación tras severa enemistad causada por Donald Trump cuando decidió sacar a Estados Unidos de varios acuerdos internacionales.

Plan de infraestructura del G7

Los líderes están buscando remediar los daños de la pandemia

Pretende ser una alternativa para el proyecto chino One Belt, One Road, para revitalizar la iniciativa que es conocida como Ruta de la Seda a través de la modernización de esto y de telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.

Este sería una organización frente a las futuras pandemias que pudieran azotar al mundo, como la actual.

El plan que tiene China fue anunciado por el presidente Xi Jinping en 2013, que tiene como objetivo las carreteras, puertos y también ferrocarriles para crear nuevos corredores comerciales que crean lazos entre este país con Europa y África y algunas partes de Asia.

“Es más una especie de reconocimiento de que todavía hay una brecha enorme de infraestructuras a nivel global”.

Estados Unidos está buscando impulsar una réplica como una colaboración “entre las grandes democracias para llevar a cabo un proyecto guiado por los valores, con altos estándares y transparencia”.

¿Qué países integran el G7?

Líderes del grupo de siete

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Japón

Reino Unido

Estados Unidos

En sus orígenes fue G8, se creó en 1975 como foro informal en donde se reunían los líderes de los principales países del mundo.

En su primera reunión, el G7 acordó cobrar un impuesto mínimo global, además acordaron desarrollar planes para combatir la pandemia de COVID-19.

