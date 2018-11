Futuro incierto para Trump: Elecciones E.U 2018

La primera semana de noviembre, se llevarán acabo las elecciones más importantes de los últimos años en Estados Unidos. El presidente Trump, podría enfrentarse a ciertos problemas en dado caso de que ganen los republicanos en algunos estados del país norteamericano.

La negociación podría complicarse cuando se trate de temas políticos, económicos y migratorios, pues se encuentra en juego el dominio de los demócratas en varios estados y el presidente norteamericano, se vería disminuido en poder y se complicarían dichos temas, pues han dado mucho de que hablar en los últimos meses.

Un periódico muy importante, específicamente "Los Ángeles Times", hizo un llamado a todos los votantes para no sentirse intimidados para emitir su voto con libertad de decisión, incluso si ninguno de los candidatos es de su agrado, todo es por el bien del país, pues considera que los resultados de las elecciones del 2016, fueron desastrosos. Fue el año en el que Donalp Trump fue el ganador de las elecciones presidenciales.

"No hay excusa para permitir que las cosas empeoren. Por favor vota. No te sientes y dejes de participar y con ello dejes que el país caiga en el caos”, mencionó el diario uno de sus editoriales del día.

"Si aún no lo ha hecho, por favor vote. Incluso si es inconveniente, incluso si no estás entusiasmado con los candidatos, incluso si estás harto de la política tóxica en Washington. Este no es el momento para ignorar su responsabilidad civil más fundamental y crucial”, puntualizó.