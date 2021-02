Fundación de EU apoyará a comunidades indígenas de Colombia para producir cine

El abuso a comunidades indígenas de países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras ha hecho pública una gran problemática en el ámbito social, donde desafortunadamente sus gobiernos no hacen nada para frenarlo o si quiera apoyarlos.

Por otro lado, organizaciones extranjeras se han manifestado en contra de esos abusos e incluso ofrecen oportunidades para que puedan superarse, como es el caso de una fundación estadounidense que enseñará cine a indígenas colombianos.

Fundación dará clases de cine a indígenas en Colombia

Con un curso de un año, indígenas colombianos podrán convertirse en directores y productores de cine

La organización ‘If no tus, Then Who?’ originaria de Estados Unidos ha decidido lanzar una propuesta para enseñar el arte de la cinematografía en comunidades indígenas de Colombia, con las cuales pueden convertirse en directores o productores de cine.

El director de esta ONG, Paul Redman recalcó que su misión es que estas comunidades puedan conectar a otras personas de otros países y culturas con la suya, pues cuando un joven toma una cámara y apunta a sí mismo y los que lo rodean, se logra comprender su conciencia.

Averiguamos en La Verdad Noticias que esta organización ya ha trabajado con comunidades indígenas de países como Guatemala y la comunidad Emberá del pacífico panameño, donde los profesionalizan sin afectar sus tradiciones ni cultura.

Indígenas colombianos podrán luchar contra injusticias con cine

Asimismo, el director de If not us, then who, declaró que su objetivo es que las comunidades indígenas puedan hacer público el problema de la deforestación de las selvas colombianas, y así presionar a los gobiernos a hacer algo al respecto.

Asimismo, se reveló que la fecha límite para incluirse en este proyecto es hasta el 22 de febrero, donde jóvenes indígenas de la selva amazónica que cubre Brasil, Colombia y Ecuador puedan participar en este curso que tendrá una duración de un año.

