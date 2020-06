Funcionarios de Florida alarmados por el coronavirus, no lo pueden solucionar

Los funcionarios de Florida han revelado que una de sus preocupaciones más grandes el que las tácticas utilizadas para frenar la propagación del coronavirus se están quedando cortas y pueden no ser suficientes para detener un resurgimiento de casos positivos antes de que el estado organice parte de la Convención Nacional Republicana en agosto.

Los principales políticos republicanos y el funcionario estatal que lideró la respuesta de Florida a la pandemia instaron a las empresas y los residentes, especialmente a los jóvenes, a mantenerse atentos al distanciamiento social ya que han dejado el lavado de manos lo que ayudó a impulsar el último aumento en los casos de coronavirus Covid-19.

"Si no damos un paso adelante y asumimos la responsabilidad, el gobierno mismo no puede resolver este problema", dijo Jared Moskowitz, director de la División de Manejo de Emergencias del Florida.

Los últimos días han marcado un importante punto de inflexión para el estado, donde el gobernador Ron DeSantis, un republicano leal al presidente Donald Trump, confirmó que el número de casos nuevos había aumentado y que Florida confirmó el lunes que había registrado 100 mil resultados positivos de prueba para Covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Un grupo de comercio que representa a la industria más grande del estado, el turismo, instó a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra docenas de restaurantes y bares que no han cumplido las restricciones de capacidad y las pautas de distanciamiento social, una invitación notable a perseguir a sus propios miembros.

Las muertes y la disponibilidad de la UCI, a causa del coronavirus, aún no han aumentado hasta el punto de generar una gran preocupación.

"Creemos que es hora de atacarlos", dijo en una entrevista Carol Dover, presidenta de la poderosa Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida. "No tenemos ningún tipo de poder policial ni nada, y no es nuestra intención hacer las cosas más difíciles, pero debemos comenzar a seguir las reglas".

Urge controlar el coronavirus

La mayor urgencia se produce cuando el estado experimentó su mayor aumento diario de nuevas infecciones hasta el fin de semana, y el Departamento de Salud de Florida reportó 4 mil 671 casos confirmados el sábado. Ese número bajó el domingo, con el estado reportando solo 2 mil 779 casos nuevos, aunque todavía es más del doble del número de casos nuevos que se informan diariamente a principios de abril, cuando DeSantis implementó a regañadientes una orden de refugio en el estado.

El estado comenzó su reapertura a principios de mayo, pero el número de casos de coronavirus en Florida no comenzó a aumentar significativamente hasta principios de este mes. La tasa de pruebas positivas en comparación con el número de pruebas generales realizadas también ha aumentado, descartando la posibilidad de que el aumento de casos sea simplemente el resultado de más pruebas, un argumento que la Casa Blanca ha presentado, al igual que DeSantis hasta el pasado fin de semana.

���� | ESTADOS UNIDOS



Durante este fin de semana, Estados Unidos reportó su mayor aumento de casos de coronavirus desde el 1 de mayo



En Florida, los casos han aumentado durante semanas y el Estado ha experimentado un aumento récord de casos en 3 de los últimos 4 días. pic.twitter.com/9lGGwMqetL — Coronavirus NEWS���� (@CoronavirusNewv) June 22, 2020

La tasa promedio de resultados positivos en Florida casi se ha duplicado en las últimas dos semanas, pasando del 5% al 9.7%, según un análisis de las cifras publicadas el lunes. La gran mayoría de los resultados positivos de las pruebas de la semana pasada provienen de jóvenes, y muchos de ellos se infectaron en bares donde se ignoraron las pautas de distanciamiento social, dijo el estado.

DeSantis ha adoptado un enfoque ligero para la mitigación durante toda la pandemia y, en su mayor parte, permite que los funcionarios locales tomen decisiones sobre la mejor respuesta. Todavía se requiere que los restaurantes operen los comedores al 50 por ciento de su capacidad, existen reglas de distanciamiento social para los bares y existe un mandato de máscara para el personal de los salones.

Funcionarios extremadamente preocupados

"Obviamente estamos extremadamente preocupados", dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, republicano y señaló que su ciudad no se mudaría a su tercera fase de reapertura debido al aumento de los casos, la tasa de positividad de la ciudad casi se duplicó de alrededor del 8 por ciento positivo al 14 por ciento en la última semana.

El senador republicano Rick Scott, calificando las medidas de mitigación como el uso de una máscara para la cara y el distanciamiento social como "bastante básico", advirtió a los floridanos que el virus "todavía es mortal" y reiteró que era imperativo mantenerse enfocado en la amenaza continua.

"En primer lugar, quiero decir, claramente no lo hemos superado, así que creo que todos están preocupados cuando leen sobre los casos, la cantidad de casos aumenta", dijo Scott y agregó más tarde que "no estamos fuera". del bosque, tenemos mucho trabajo por hacer".

"Tenemos que, cada uno de nosotros, tomar esto en serio, usar su máscara, distancia social. No vayas a lugares a los que no tienes que ir”, señaló Scott.

"No estamos ni cerca de una especie de aumento que realmente desafíe nuestra capacidad hospitalaria", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, demócrata, "Pero no podemos esperar hasta llegar a esos puntos para comenzar a preocuparnos y actuar en consecuencia".

Restricciones se deben hacer cumplir

El aumento ha dado lugar a una movilización para hacer cumplir mejor las restricciones existentes de coronavirus, a medida que surgen fotos y videos de bares y restaurantes abarrotados, y un impulso para enfatizar que los jóvenes no son inmunes al virus.

El sábado, DeSantis dijo que el estado está "preparado para el desafío" de reducir esos números y que aumentaría la aplicación de las restricciones existentes, se hizo eco de una promesa de Gelber.

"Es doloroso, porque estos son miembros de una industria maravillosa que realmente ha sufrido mucho durante esto, pero simplemente no hay otra opción. No podemos permitir que esta trayectoria continúe hasta el punto en que tengamos que cerrarnos en el lugar nuevamente en casa ”, argumentó. Gelber dijo que se acercaría no solo a restaurantes y bares, sino también a hoteles y lugares de culto "para instarlos a hacerlo un poco mejor o mucho mejor".

Pero el alcalde también sostuvo que "probablemente tenemos las herramientas para evitar" la necesidad de cerrar la ciudad por segunda vez, citando máscaras faciales, distanciamiento social e higiene básica.

El aumento se produce cuando Jacksonville se prepara para recibir al presidente Donald Trump en solo dos meses para aceptar la nominación republicana para presidente, después de que el RNC abandonó sus planes para celebrar toda la convención en Charlotte, Carolina del Norte, debido a restricciones de coronavirus.

El RNC aún no ha anunciado ninguna precaución de seguridad que se aplicará para el discurso de nominación de Trump en Jacksonville, donde se espera que miles de asistentes llenen una arena.

El alcalde Lenny Curry escribió en un comunicado publicado en Twitter que pide una ordenanza local que requiera que las personas usen máscaras en público requerirían una aplicación innecesaria de la policía. Llamó a las empresas a hacer que los empleados e invitados usen máscaras.

"Les pido a todos que hagan lo correcto y se cuiden unos a otros", dijo Curry

Otros políticos también son resistentes a los requisitos gubernamentales más enérgicos, Scott por ejemplo, un ex gobernador de Florida, pidió reiteradamente a los floridanos que siguieran la recomendación de los CDC de usar máscaras faciales en público, pero no pidieron un mandato a nivel estatal.

Es un problema que DeSantis le ha dejado a los líderes locales, y un portavoz de Scott dijo que está de acuerdo con DeSantis en que no se deben exigir las cubiertas de la cara. Scott también dejó en claro que no desea ver otro cierre, a pesar de que los casos siguen aumentando.

"Creo que tenemos que seguir reabriendo nuestra economía, pero debemos hacerlo de manera segura", dijo, aunque enfatizó que "todos queremos que la vacuna se realice lo más rápido posible" para facilitar el regreso a la normalidad.

Scott dijo que, como ex gobernador, "me gustaría que todo estuviera en Florida". Pero instó a centrarse en la salud pública para la próxima convención.

“Tienes que hacer esto de manera segura: las personas deben usar máscaras. Necesitan distancia social, tienes que hacer esto de una manera [donde] nadie se enferme ”, dijo. “Entonces, vamos todos, tratemos de volver a la normalidad lo más rápido posible, pero hagámoslo de manera segura. Tenemos que hacer esto de manera segura, así que sigamos viendo este aumento en el número de casos ".

La Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida planea hacer circular cartas a sus miembros que incluyan una recomendación sobre el uso extensivo de máscaras por parte de empleados e invitados.

El grupo también proporcionará una actualización de los estándares de seguridad de salud existentes, como la restricción de capacidad del 50 por ciento en todo el estado y los requisitos de distanciamiento social para restaurantes. "Las normas y reglamentos existentes funcionan, y sabemos que funcionan", dijo Dover, presidente de la asociación.