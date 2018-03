Fuerza ‘paranormal’ arrastra a un hombre

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales de varios países circula un video de actividad paranormal, que fue publicado el pasado miércoles, en donde se observa momentos tenebrosos que fueron publicados en Facebook, y que se ha hecho viral, cuando un hombre que sale a la calle tranquilamente a hablar por su celular es arrastrado por una fuerza "paranormal". No hay explicación para ello, y el grupo Paranormal Life comenzó a publicar varios videos como este que según informan es un hecho que registraron en 2015, y que la organización de investigadores de casos no han encontrado respuesta y solamente se concretan a señalar que son imágenes que verdaderamente asustan. De acuerdo al video se puede observar que el hombre sale de un inmueble para hablar por teléfono en la acera, y se coloca en medio de un charco de agua durante varios segundos que dura la conversación, y posteriormente sale otro hombre a la puerta que da a la calle. El primer individuo cae a la banqueta y se observa que es arrastrado por una fuerza extraña de los pies hasta desaparecerlo de la cámara que lo está grabando. El segundo hombre intenta auxiliarlo, pero fue en vano y huye asustado y busca ayuda. Al transcurrir un momento, el hombre abre la puerta y antes de poder salir, el sujeto que había sido arrastrado apareció de nueva cuenta como volando, ya que de acuerdo al video se ve que es lanzado por una fuerza desconocida. La publicación en Facebook ha superado las 556 mil reproducciones y tiene cientos de comentarios. Asimismo, fue compartida casi 8,512 veces en la red social con el título “Demon attack man turno noche (Demonio ataca hombre en la noche)”, se describe el video, que se ha hecho viral. Es importante mencionar que no se descarta que el video tenga algún efecto o truco. Usted que considera ¿existen los demonios?

