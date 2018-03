Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Fuera de control! dos pitbull tiran a su dueña y atacan a un gato que se encontraba cómodamente frente a la puerta de su casa al lado de la camioneta de su dueño, que en ese momento no estaba allí. Entonces apareció la vecina con sus dos pitbull, a los que había sacado a pasear. Fue una reacción automática. Cuando el can que iba al frente vio al felino empezó a correr. El otro lo siguió y ambos comenzaron a atacarlo brutalmente. El ama intentó frenarlos, pero la tiraron al piso. Ella se paró y los pateó para que dejaran de atacar al gato, pero no lo consiguió. El video, difundido por el dueño de casa, culmina con la mujer en pleno forcejeo por llevarse a sus mascotas. "Mi gato estuvo a punto de ser asesinado por los pitbull, pero increíblemente sobrevivió", escribió en la publicación.

