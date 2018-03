Fue secuestrada, violada y apuñalada el día de su boda

Redacción Web/ Diario la Verdad

La violaron en grupo

Positivo en VIH

, por entonces Terry Apudo, era una joven pastora anglicana de la capital de. El día previo a su boda se dio cuenta que tenía la corbata de su futuro marido,. "Él no podía llegar a su boda sin corbata", cuenta Gobanga, y prosigue: "Así que una amiga que se quedó a pasar la noche conmigo me prometió que lo primero que haría en la mañana sería llevársela". Al día siguientea la estación de autobuses. De vuelta a casa, vio asentado sobre el capó de un coche. Al llegar a su altura, la agarró por la espalda y. El vehículo se puso en marcha. En el interior del vehículo había. Le metieron un pedazo de. Forcejeó e intentó gritar, hasta que al final consiguió gritar:. En aquel momento recibió el primer golpe y uno de ellos le dijo queSe turnaron para violarla.relata Gobanga, pero no fue así. Uno de los violadores le quitó la mordaza y ella. Ante el grito de dolor de su compañero, otro de ellos. Abrieron la puerta y. Habían transcurrido seis horas desde su secuestro y se encontraba en las afueras de Nairobi. Estaba. Fue encontrada por un niño que corrió a avisar a su abuela. La Policía llegó y trataron de tomarla el pulso, pero no lo consiguieron.. De camino, comenzó a ahogarse y. Uno de los policías se dio cuenta,y condujo. Llegó al hospital medioy con lapor los golpes. "Llegué en shock, murmurando sin coherencia", cuenta Gobanga.En el hospital le dieron la, fármacos antirretrovirales para protegerla dely del, y cosieron la puñalada que había recibido. Fue después, cuando los médicos le dieron una terrible noticia: "La herida de la puñalada en tu útero es tan profunda queDurante su recuperación contó con, que en todo momento se mantuvo a su lado. "La quiero cuidar, asegurarme de que se recupera en mis brazos, en nuestra casa", exclamaba él. La policía. Gobanga fue a numerosas ruedas de reconocimiento pero, entre todos aquellos hombres, no encontró a quienes la habían atacado. Cada vez que asistía a una rueda de reconocimiento, hasta que finalmente decidió no seguir adelante.Tres meses después de la violación le dijeron que lashabían dado, pero debían esperar tres meses más para poder confirmarlo. A pesar de todo, ella y Harry empezaron a volver a. Fue entonces cuando recibió la llamada de otra mujer que había pasado por su misma situación,. Ogolla y sus amigasy le anunciaron que tendría para aquel día todo lo que quisiese. Siete meses después de la violación, Harry y Gobanga contrajeron matrimonio y se fueron de. A los 29 días de haber regresado, el matrimonio se encontraba en su domicilio. Lapor lo que Harry encendió unay la llevó a la habitación. Tras la cena, Harry retiró la estufa y los dos se acostaron. Gobanga volvió a sentir frío y pidió a su marido que tomase una colcha más. Harry le dijo que, no tenía fuerzas. Ella tampoco conseguía levantarse. Se dieron cuenta de que. Antes de que pudieran hacer algo, perdieron el conocimiento los dos. Gobanga se recuperó, salió de la cama y vomitó, con lo que recuperó algo de fuerza. Consiguióy llamó a su vecina. Volvió a despertar ya en el hospital y. al preguntar por su marido. uno de los doctores le constestó: "Lo siento, peroUn mes más tarde de su boda, volvía a visitar la misma iglesia, solo que esta vez. La autopsia esclareció lo ocurrido:(producto de la combustión del carbón de la estufa) inundó su sistema y. Tres años después de todos aquellos hechos, Gobanga se casó con Tonny Gobanga, y un año más tarde, la dijeron, para su sorpresa, que. A pesar de los daños recibidos en el útero por aquellas puñaladas,, Tehille. Cuatro años después tuvo a su segunda hija, Towdah. Ha escrito un libro sobre su experiencia titulado(Saliendo de la oscuridad) y fundó la organización, en la que trabajan junto a supervivientes de violaciones.