Fue obligada a casarse a los 5 años con su tío, su historia se viraliza. Aunque esta historia es de hace muchos años atrás, actualmente con todos los sucesos que ocurren en el mundo, su historia se ha vuelto viral. Hablamos de Margarita Teresa de Austria, quien fue obligada a casarse cuando solo tenía 5 años de vida nada más y nada menos que con su tío, el emperador Leopoldo I.

Fue en 1660 cuando se convirtió en una pieza clave y muy valiosa para la política de Estado de ese momento, pues el matrimonio con su sobrina tenía el poder de reconciliar las dos ramas de los Habsburgo. En esos momentos y que a lo mejor no ha cambiado mucho ahora, la única preocupación de la niña de cinco años era ser guapa. Por lo que el día de su compromiso con su tío supo que si se casaba, entonces realmente era bonita. Sin embargo no pudo vivir mucho tiempo, pues Margarita Teresa de Austria falleció el 12 de marzo de 1673, apenas a los 21 años, luego de haber dado a luz a su cuarto hijo. Esta historia se ha viralizado pues ha sido retomado por un humorista, músico y editor, Christian Flores, quien colaboró con 'Playground'. Pues realizaron un 'trap' con base en el cuadro, Las meninas, más famoso del pintor del Siglo de Oro, Diego Velázquez. La nueva manera de abordar un caso histórico con claros comportamientos machistas ha desatado un debate en redes sociales. Algunos de los usuarios señalan que se trata de una ofensa para el arte, mientras que otros aluden a que es muy original poner en tela de juicio una tema que a pesar de los siglos no ha mejorado.