¿Fue la muerte de Jeffrey Epstein un suicidio?

El fallo oficial del forense fue que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se quitó la vida

A las 6.30 de la mañana del 10 de agosto de 2019, dos guardias de la prisión fueron a entregar el desayuno al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en su celda, solo para encontrarlo insensible. Fue transportado al hospital donde luego fue declarado muerto a los 66 años.

Poco más de un mes antes, el multimillonario había sido arrestado por cargos de tráfico sexual en un aeropuerto de Nueva York, después de volar de regreso desde París en su avión privado. El juez negó la fianza de Epstein por la preocupación de que podría ser un riesgo de fuga.

La muerte del financista, descrita por las autoridades como "aparente suicidio", fue otro golpe más para el rastro de las víctimas que había dejado a su paso, negándoles por última vez la justicia que buscaban tan desesperadamente.

Pero no todos siguen convencidos de que la muerte de Jeffrey Epstein es lo que parece. Algunas personas señalan las discrepancias que afirman que no cuadran, llegando a teorías de conspiración que sugieren que su cálculo final puede no haber sido un suicidio en absoluto. Aquí, describimos algunas de las sugerencias que flotan sobre lo que quizás realmente sucedió, pero vale la pena tener en cuenta que eso es todo lo que realmente son: sugerencias.

¿Cómo murió Jeffrey Epstein?

En el momento de su muerte, el multimillonario Jeffrey Epstein, deshonrado, había pasado casi cinco semanas encerrado en la Unidad de Vivienda Especial en el noveno piso del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una prisión descrita como "algo así como un agujero infernal" por el periodista. Tim Malloy en el documental Filthy Rich de Netflix.

A los agentes de guardia esa noche, Tova Noel y Michael Thomas, se les asignó la tarea de vigilar a Epstein y otros, y deberían haber hecho rondines regulares a las celdas cada 30 minutos. Pero según una acusación presentada más tarde a la pareja, entre las 10:30 p.m.el viernes 9 de agosto y las 6.30 a.m. del sábado 10 de agosto, esos controles no parecían suceder. Los guardias fueron señalados en la acusación de dormir y navegar por Internet de forma intermitente en lugar de hacer sus rondas. (Nota: un abogado que actuó para Michael Thomas dijo en enero de 2020 que buscaría un desestimación de los cargos contra el guardia, insistiendo en que su cliente había sido "chivo expiatorio" por la muerte de Jeffrey Epstein).

En las primeras horas de la mañana, cuando Noel y Thomas fueron a darle el desayuno a Epstein y descubrieron su cuerpo, parecía que había usado las sábanas de la celda de su prisión para suicidarse. El agresor sexual fue llevado en ambulancia al cercano Hospital Presbiteriano-Bajo Manhattan de Nueva York, donde fue declarado oficialmente muerto. La acusación contra los dos guardias por el incumplimiento de sus deberes concluyó que la muerte de Jeffrey Epstein fue un suicidio. Más tarde, esto fue respaldado por el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, la Dra. Barbara Sampson.

La noticia fue difícil de escuchar para los acusadores de Epstein. "Me sentí tan devastada que, una vez más, había logrado escapar de cualquier tipo de responsabilidad", dijo una sobreviviente, Annie Farmer.

¿Jeffrey Epstein fue asesinado?

En resumen: poco probable. Pero hay una teoría de la conspiración que sugiere que lo fue, desencadenado en parte por la confusión sobre cómo Epstein podría haberse quitado la vida cuando se creía que estaba bajo vigilancia suicida, y también por los hallazgos de un patólogo forense empleado por el hermano de Epstein.

¿Fue la muerte de Jeffrey Epstein un suicidio?

Hablando en el documental Filthy Rich de Netflix, que investiga la vida y los crímenes de Epstein, el periodista Tim Malloy explicó cuán insondable parecía desde el exterior, que el preso sería capaz de llevar a cabo su propia hazaña como para quitarse la vida en una prisión de alta seguridad.

"Es inconcebible que en una prisión, una prisión federal que albergaba a terroristas, que tenía cámaras, que tenía guardias en todas partes, que algo pudiera salir mal y que Jeffrey Epstein pudiera sufrir daños. Inconcebible", dijo. "Es una prisión federal, notoriamente sin fondos, algo así como un agujero infernal, y se revela que los guardias estaban durmiendo, las cámaras no funcionaban. Todo lo que podía salir mal, salió mal".

Jeffrey Epstein fue transportado al hospital donde lo declararon muerto a los 66 años.

Ansioso por obtener una segunda opinión, el hermano de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, contrató a un experto independiente, patólogo forense y ex médico forense en jefe de la ciudad de Nueva York, el Dr. Michael Baden, para examinar la autopsia. En el documental de Netflix, el compañero patólogo Dr. Cyril Wecht, que trabajó con el Dr. Baden en el caso, detalló por qué no cree que las lesiones de Epstein estuvieran en línea con un suicidio.

Al señalar el hueso hioides, que describió como "un hueso delicado en forma de U ubicado en la parte superior del cuello", el Dr. Wecht dijo que tres fracturas evidentes en Jeffrey Epstein eran inconsistentes con las fracturas que podría sufrir de tal suicidio. "No había ninguna evidencia que indicara que había saltado o saltado de su litera", dijo el Dr. Wecht a los documentalistas Filthy Rich. "En todas mis autopsias, diría que tener estas tres fracturas en ese tipo de [suicidio] sería extremadamente raro".

El fallo oficial del forense fue que Jeffrey Epstein se quitó la vida

Tras la duda pública emitida por el Dr. Michael Baden sobre la causa de la muerte de Jeffrey Epstein, la médico forense en jefe, la Dra. Barbara Sampson, emitió un comunicado confirmando que todavía cree que sus hallazgos iniciales son ciertos.

"Nuestra investigación concluyó que la causa de la muerte del señor Epstein estaba pendiente y que la forma de la muerte era el suicidio", dijo. "Respaldamos la determinación".

¿Quién hubiera querido matar a Jeffrey Epstein?

Algunos de los que creen que Epstein fue asesinado respaldan su creencia con un motivo; que varias figuras de alta potencia pueden haberlo querido muerto Como no parecía haber salida para el propio Epstein, después de que se le negó la libertad bajo fianza por los cargos de tráfico sexual, se especula que puede haber temor entre algunos de sus círculos de que traería a otros con él.

Como un informe de City News TV del verano pasado tocaba: "Otras teorías de Epstein que flotan en línea: qué conveniente ahora para los príncipes y políticos y otras personas poderosas con las que Epstein se mezcló".

Algunos de los que creen que Epstein fue asesinado respaldan su creencia con un motivo

Chauntae Davies, una sobreviviente del abuso de Epstein, dijo en el documental de Netflix que no se sorprendería si el financiero tuviera algunos enemigos potenciales. "Estoy segura de que mucha gente lo quería muerto. Tenía mucha información sobre mucha gente. Muchas fotos y videos de chantaje", dijo.

Según Virginia Roberts Giuffre, una mujer que acusa a Jeffrey Epstein de un largo abuso cuando era menor de edad, las multimillonarias cámaras de circuito cerrado de televisión de todo su propiedad en Nueva York para vigilar lo que cualquier visitante estaba haciendo. "Todos los rincones de esa casa fueron monitoreados. Él vigilaba a todos, todo el tiempo", dijo. "Este fue un plan de chantaje, todas esas personas poderosas abusaron de niñas menores de edad".

Sin embargo, no hay evidencia en este momento que sugiera que ninguno de los conocidos de Epstein fue responsable de organizar su supuesto asesinato.

¿Jeffrey Epstein sigue vivo?

Muy, muy improbable. Esta teoría de la conspiración surgió de una serie de fotografías que surgieron de Epstein siendo sacado del Centro Correccional Metropolitano y dentro de la parte trasera de una ambulancia. En las imágenes, su cuerpo estaba descubierto, lo que algunas personas han tomado para significar que en realidad no estaba muerto. Eso, y el hecho de que anteriormente había logrado salir de un montón de otras situaciones difíciles usando dinero y poder, por lo que tal vez no era inconcebible que fingir su propia muerte fuera su ruta para salir de esta.

De hecho, los informes explican que Jeffrey Epstein fue descubierto "sin respuesta" en su celda en la mañana del 10 de agosto, y no fue declarado muerto hasta que llegó al hospital, lo que podría explicar por qué no se utilizó ninguna bolsa o sábana para protegerlo. cuando lo sacaban de la prisión. Además, el médico forense jefe, la Dra. Barbara Sampson, realizó una autopsia en el cuerpo de Epstein, y sería bastante difícil realizar una autopsia a alguien que está vivo ... ¿verdad?

¿Qué pasó con la herencia de Jeffrey Epstein después de su muerte?

Para cualquiera que sea cínico sobre el fallo suicida, esto podría convencerlo. Justo dos días antes de su muerte, el 8 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein asignó su patrimonio completo de $ 577 millones (alrededor de £ 458 millones) a un fondo fiduciario ubicado en las Islas Vírgenes. Fue un movimiento que ahora hace las cosas mucho más complicadas para sus docenas de acusadores para buscar daños por sus presuntos delitos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Jeffrey Epstein, el millonario dueño de la isla de la pedofilia?

No está claro exactamente quiénes son los beneficiarios del '1953 Trust' (llamado así por el año de nacimiento de Epstein), pero su único pariente conocido es su hermano, Mark Epstein. La privacidad que envuelve el fideicomiso significa que requerirá que los acusadores de Jeffrey Epstein convenzan a un juez para que haga públicos dichos detalles como el primer paso para buscar cualquier compensación.

Lo que sí sabemos es cuánto valía Epstein en el momento de su muerte; tenía más de $ 56 millones en efectivo, más de $ 112 millones en acciones, casi $ 200 millones en fondos de cobertura e inversiones privadas, más de $ 18 millones en automóviles, barcos y aviones, y millones de dólares en acciones por encima de eso.

TE PUEDE INTERESAR: Jeffrey Epstein trabajó como espía; vendía información de pedófilos

La abogada Jennifer Freeman, quien representa a algunas de las víctimas de abuso sexual infantil del financista, insinuó que se calculó el movimiento de su dinero, calificándolo como el "último acto de manipulación del sistema por parte de Epstein, incluso en la muerte".