Fruta que te ayudará a reducir el azúcar en sangre ¡Tiene múltiples beneficios!

Fruta para controlar el azúcar en la sangre. Foto:Medical Press

Noviembre es el Mes Nacional de la Diabetes, por lo que es importante prestar atención a los riesgos relacionados con esta enfermedad y lo que puedes hacer al respecto para controlarla.

Los prediabéticos tienen niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal, pero aún no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabéticos. Los prediabéticos pueden evitar la diabetes con cambios en la dieta y el estilo de vida. Una alternativa es incluir frutas y verduras que ayuden a reducir el azúcar en la sangre, te informamos.

Fruta para reducir el azúcar

Los aguacates son realmente un superalimento: están llenos de vitaminas, nutrientes y ácidos grasos monoinsaturados saludables para el corazón, pueden hacer que se sienta lleno por más tiempo, pueden reducir el colesterol e incluso pueden ayudar a prevenir el cáncer.

También son deliciosos y tan modernos que puede incorporarlos fácilmente a las comidas tanto en casa como fuera, por lo que, esencialmente, los aguacates son beneficiosos para todos.

Beneficios del aguacate para la diabetes. Foto:Vida super sana

El profesor de ciencias de los alimentos y cofundador de SP Nutraceuticals, el Dr. Paul Spanguolo, dice que los aguacates son clave tanto para los diabéticos como para los prediabéticos. Todos los beneficios antes mencionados de los aguacates proporcionan una base saludable, pero un descubrimiento reciente realizado por su equipo es específicamente prometedor para regular los niveles de azúcar en sangre.

Beneficios del aguacate para la diabetes

La avocatina B (AvoB) es un bioactivo que se encuentra naturalmente en ciertos aguacates, explicó el Dr. Spagnuolo en un correo electrónico a Eat This, Not That! Cuando hablamos de bioactivos, piense en ello como los nutrientes que obtenemos de otros alimentos: obtenemos ácidos grasos Omega-3 al comer pescado y vitamina C de las naranjas.

AvoB es un ingrediente bioactivo en los aguacates, que puede ser una opción dietética importante para diabéticos y prediabéticos.

El Dr. Spanguolo dice que este bioactivo puede usarse para mantener un metabolismo saludable, azúcar en sangre, niveles de insulina y peso en adultos. Estos factores son importantes para todos, pero cruciales para los diabéticos y prediabéticos.

Cuando tu metabolismo está funcionando, todo está en equilibrio. Tienes niveles ideales de azúcar en sangre, colesterol bueno, presión arterial, etc. Si tu metabolismo se ha vuelto ineficiente, estás quemando glucosa o grasa, uno más que el otro, causando la acumulación de cualquiera de ellos en la sangre.

La ciencia nos dice que los desequilibrios de azúcar en la sangre pueden tener un impacto profundo y negativo en nuestra salud. Y para los diabéticos, los niveles de azúcar en sangre desequilibrados podrían provocar complicaciones de salud aún más graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

AvoB puede ayudar a equilibrar esos niveles de azúcar en sangre. Es por eso que el Dr. Spagnuolo recomienda incorporar aguacates en su dieta, junto con muchas frutas, verduras, alimentos integrales y proteínas, especialmente proteínas de plantas. Además de comer menos azúcar y carbohidratos y realizar más actividad física. Si deseas obtener mayor información sobre la diabetes y los alimentos que debes incluir en tu dieta, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias y te mantendremos informado.