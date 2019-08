Frustran la compra de Trump; premier de Groenlandia dice que la isla no está a la venta

Luego que se diera a conocer que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump estaba interesado en comprar Groenlandia, la premier reiteró este martes que la isla más grande del mundo no está a la venta.

Esto tras una reunión de jefes de gobierno nórdicos, por la premier Kim Nielsen dijo a The Associated Press que la idea de Trump, no es cosa de bromas.

Se prevé que Trump visite Dinamarca el próximo mes de septiembre, sin embargo, se desconce el motivo.

El presidente de los Estados Unidos confirmó su interés por comprar Groenlandia, sin embargo, detalló que no es una prioridad.

“Estratégicamente, para Estados Unidos, sería bueno… Esencialmente es un gran negocio inmobiliario”, cita el The Wall Street Journal.

Esto luego que el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, aseguró que Trump quiere explorar la idea de comprar el territorio de Dinamarca, pese a que el territorio semiautomático ha dejado en claro que no está a la venta.

El asesor señaló que dicho territorio ubicado entre el océano Atlántico y el océano Ártico, es un lugar con muchos recursos minerales, sin embargo, se negó a predecir qué ocurrirá con la idea de Trump.

De acuerdo a la Nación, Groenlandia en la segunda isla más grande del mundo, se encuentra ubicada en el Atlántico Norte y abarca dos mil 166 millones de Km2.

De igual manera la isla es reconocida por sus glaciares y dos tercios de su superficie en el Círculo Polar Ártico.