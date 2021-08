Frenan investigación de explosión de 2020 en Beirut

Un año después de la mortífera explosión en el puerto de Beirut, en Líbano, a pesar de la dimensión de esta tragedia que traumatizó al país, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia y la investigación no avanza.

Tal parece que la opinión pública sigue esperando las conclusiones de la investigación libanesa y denuncia las injerencias políticas que podrían sabotear el caso.

Se ha resaltado que las zonas oscuras persisten y las mismas preguntas continúan sin respuesta. Algunos temen que nunca se haga justicia en este caso.

El juez de instrucción Tarek Bitar busca inculpar a varios ex ministros y altos funcionarios, pero la inmunidad que los protege a raíz de sus responsabilidades frena el avance de los procesamientos.

"Simplemente intentan escapar de la justicia".

Eso fue lo que dijo el abogado Youssef Lahoud, que representa a más de mil víctimas de la explosión. A pesar de los obstáculos, la investigación está "terminada en tres cuartas partes", de acuerdo con una fuente judicial cercana al expediente.

¿Qué explicación se ha dado de la explosión?

Gobierno frena investigaciones en Beirut

La investigación local de la terrible explosión de Líbano, abarcó informaciones de prensa que establecen los presuntos vínculos entre tres empresarios con nacionalidades de Siria y Rusia con la compañía Savaro Limited, especializada en el comercio de productos químicos y que había recibido el encargo de la firma mozambiqueña.

Savaro Limited tiene dirección en Londres, pero la identidad de sus verdaderos propietarios no se conoce. Es por eso que aún no se determina la razón de la explosión El "punto débil" de la investigación, según Lahoud, es el hecho de que aún no se determinó la razón de la explosión.

“¿Fue el incendio? Si fuera el caso, ¿cómo comenzó?", se pregunta el abogado, para quien nada permite descartar aún la hipótesis de un presunto sabotaje o ataque. Inmediatamente después del drama, fuentes de seguridad se refirieron a trabajos de soldadura que podrían haber causado el incendio.

Los bloqueos de las investigaciones

Restos de la explosión en Líbano

Pero algunos observadores no están convencidos. El juez Bitar quiere llevar a cabo una reconstrucción de los hechos en el lugar de la explosión del Líbano para determinar las razones del incendio.

Hay que destacar que las autoridades de Líbano siempre han rechazado de manera categórica cualquier investigación internacional y, por ello, Francia lanzó su propia causa judicial ya que varios de sus ciudadanos figuran entre las víctimas.

Cabe mencionar que también quiere inculpar a responsables de inteligencia. "Se ha comprobado, a través de documentos y testigos, que estaban al tanto de la presencia de nitrato de amonio y de sus peligros" informó una fuente judicial.

