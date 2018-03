Francotirador habla de como mató a Bin Laden 'estaba con su esposa'

Cuando queda poco para que se cumplan siete años de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, el francotirador que lo asesinó, Robert O'Neill, miembro de la Marina de EE.UU., revela detalles de aquel operativo desarrollado en Pakistán.

O'Neill, que ha participado en más de 400 misiones, fue uno de los integrantes del grupo de élite que irrumpió en el refugio de Abbottabad. Pese a que era de noche y estaba oscuro, logró reconocerlo. "Vi su cara, su nariz y reconocí su barba y su cabeza, estaba más delgado de lo que creía", contó en una videoconferencia con la agencia EFE, recogida por el diario La Vanguardia.

La decisión de disparar fue inmediata, ya que era "una amenaza" para el grupo: "Asumí que era un suicida con bomba y era una amenaza para mi equipo y, como no se estaba rindiendo, según mis reglas de enfrentamiento lo consideraba una amenaza y ya está".

"Le disparé a la cabeza"

"No le oí decir nada. No estaba diciendo nada, se estaba moviendo con su esposa delante de mí. No dijo nada y yo tampoco dije nada. No se dijo nada", recuerda O'Neill lo ocurrido aquella noche del 2 de mayo de 2011.

En ese sentido, agregó que "las últimas palabras" que escuchó fueron las de uno de sus compañeros, que le dijo que tenían que "subir escaleras para entrar". "Subí, giré a la derecha y Bin Laden estaba allí y era una amenaza. No se estaba rindiendo y asumí que podía llevar un chaleco con explosivos, por lo que debía afrontarlo como un terrorista suicida y le disparé a la cabeza", concluyó.