A partir del 9 de junio, Francia reabrirá al turismo internacional, eliminando la necesidad de pruebas de COVID-19 para los europeos vacunados y permitiendo que los turistas vacunados de la mayor parte del resto del mundo, incluido Estados Unidos, también regresen pero con una prueba negativa en la mano.

Las reglas relajadas ofrecerán un impulso de bienvenida para el sector turístico de Francia, pero los turistas de países que luchan con oleadas de COVID-19 y variantes preocupantes necesitarán una razón convincente para su visita y cumplirán una serie de condiciones estrictas. Esta "lista roja" tiene actualmente 16 países, incluidos India, Sudáfrica y Brasil.

La Verdad Noticias informa que, fuera de Europa, la mayor parte del resto del mundo está clasificado como "naranja" en el nuevo libro de reglas de viaje publicado el viernes por el gobierno de Francia.

Francia recibirá turismo vacunado contra COVID-19

Francia se relaja y reabre sus puertas a turistas vacunados contra COVID-19.

Los turistas vacunados contra COVID-19 de países "naranjas", incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, ya no necesitarán ponerse en cuarentena a su llegada y ya no tendrán que justificar los motivos de su viaje a Francia. Sin embargo, se les pedirá una prueba de PCR negativa que no tenga más de 72 horas o una prueba de antígeno negativa de no más de 48 horas.

Es de señalar que los visitantes europeos y los de siete países clasificados como "verdes" (Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda y Singapur) ya no necesitarán someterse a pruebas si están vacunados.

Francia ha perdido cifra billonaria por COVID-19

La estrategia supone un motivo de esperanza para los touroperadores y el potente sector hotelero, agroturístico y hostelero de Francia, que ha perdido 28,4 billones de euros en concepto de ingresos turísticos internacionales por la epidemia.

En diversas ocasiones, los empresarios han manifestado su deseo de que Francia llegara al verano en una situación apta para recuperar el mercado turístico, un horizonte que solo hace dos meses se veía prácticamente utópico por la pandemia de COVID-19 en el mundo.

